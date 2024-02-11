收購價是基於該物業的議定物業價值52億元，相對估值70.6億元人民幣，折讓逾26%，最終交易價值視乎潛在第三方交易而調整。領展會以內部資金支付今次收購。完成後領展的備考經調整債務淨額對資產總值比率預計將由約19.3%變更至約20.4% 。中國內地資產價值對領展資產組合總值的佔比將由13.2%提升至14.4%。

領展行政總裁王國龍指，七寶萬科廣場是一座大型高質量區域性商場，具備長遠增長潛力，同時，這項收購也可為領展的投資組合增加收益。領展對於合資夥伴萬科同意將該物業的管理控制權交付予領展表示欣慰。領展自2021年起已是該物業的共同擁有人，由領展取得商場管理控制權會令場內商戶更能預視其業務經營的延續性。

未來，領展不僅將致力為商場顧客提供宜人的休閒體驗和營造充滿活力的社區，亦會繼續探尋不同的資產戰略選項，包括引入志同道合的戰略合作夥伴，進一步提升該物業的價值。

領展將持有該物業作長線投資。若在此項收購完成後的未來12個月內，任何由於該物業引入戰略合作夥伴而出現股權轉讓予第三方的情況，領展將會按照預先訂立的算式，與萬科分享相關股權轉讓所得收益。

交易完成後，該商場現有的零售管理人將留任六個月，以確保順利整合。領展其後會接掌商場的營運，並會在適當時間重塑品牌。