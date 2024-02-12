《路透》引述消息指，小米集團（1810）在上周回覆印度資訊科技部門有關如何進一步發展零部件製造業的信件時，關注印度政府大力審查中國企業，令手機零部件供應商對在印度設廠卻步。小米提及供應商的顧慮，包括合規和簽證問題，但沒有詳細解釋，僅敦促當局回應和採取措施，重振外資的信心，鼓勵企業在印度開設生產線。
小米在信中亦請求，印度調低手機外殻、電線和電池的零部件關稅，相信有助從成本角度，提升當地製造業的競爭力，更表明需要提供更大誘因，才能促使廠商開設業務。在北京，外交部期望印度能實踐承諾，與各國企業合作，提供公平、公正、透明、不歧視的營商環境，強調這亦符合印度的自身利益。
中國和印度2020年爆發邊境衝突之後，印度加強審查當地的中資企業，包括凍結小米超過6億美元資產，指控通過專利費等方式，非法匯款到境外，又禁止社交媒體TikTok等，超過300個中資應用程式在印度運作，亦煞停比亞迪（1211）、長城汽車（2333）等原訂在當地的投資計劃。據報很多中國電子企業管理層，都難以取得簽證入境印度，企業亦面對重重審查，投資遲遲未獲得批准。
但到今年1月，印度工業部門有官員示意，如果與中國接壤的邊境持續和平，可能放寬對中資企業的審查。當局在月底就調低，電池外殻和手機鏡頭鏡片的入口關稅。小米在印度手機市場排名第一，市佔率約18%，公司一直否認當局的指控。