小米在信中亦請求，印度調低手機外殻、電線和電池的零部件關稅，相信有助從成本角度，提升當地製造業的競爭力，更表明需要提供更大誘因，才能促使廠商開設業務。在北京，外交部期望印度能實踐承諾，與各國企業合作，提供公平、公正、透明、不歧視的營商環境，強調這亦符合印度的自身利益。

中國和印度2020年爆發邊境衝突之後，印度加強審查當地的中資企業，包括凍結小米超過6億美元資產，指控通過專利費等方式，非法匯款到境外，又禁止社交媒體TikTok等，超過300個中資應用程式在印度運作，亦煞停比亞迪（1211）、長城汽車（2333）等原訂在當地的投資計劃。據報很多中國電子企業管理層，都難以取得簽證入境印度，企業亦面對重重審查，投資遲遲未獲得批准。

但到今年1月，印度工業部門有官員示意，如果與中國接壤的邊境持續和平，可能放寬對中資企業的審查。當局在月底就調低，電池外殻和手機鏡頭鏡片的入口關稅。小米在印度手機市場排名第一，市佔率約18%，公司一直否認當局的指控。