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據報美兩黨議員去信白官 要求制裁藥明系公司

據路透社報道，美國兩黨有議員去信美國財政部部長Janet Yellen、國防部部長 Lloyd Austin，以及商務部長Gina Raimondo，提出應重新審視及制裁中國生物科技公司藥明康德（2359）及藥明生物（2269），因該公司與中國共產黨及解放軍的聯繫危害到美國的國家安全，更指藥明康德已獲多個與解放軍基金注資，其中包括中航軍民融合精選混合型證券投資基金。

報道指出，該信件經由眾議院中國問題特別委員會內的共和黨主席Mike Gallagher、資深民主黨議員Raja Krishnamoorthi，以及兩位參議員Gary Peters和Bill Hagerty簽署。信件中提到，藥明系掩飾與中國共產黨及中國軍方的關係，並籍此與與美國生物公司簽署協議，如輝瑞（美：PFE.N）、阿斯利康（美：AstraZeneca）、葛蘭素史克（美:GSK.L） 及其他美國國家實驗室，迅速融入其供應鏈。

報道亦提到，議員於信中引用中國政府公開文件、中國大學網站及媒體報道，引證其對藥明系公司與中國軍方的聯繫，並更指藥明系公司可能於中國新疆問題的扮演角色；信中亦引述藥明康德首席執行官陳智勝，曾在2018年清華大學上的簡歷，簡歷顯示陳智勝為解放軍軍事科學院軍事醫學研究院的客座教授，該院已於2021年被列入美國商務部的出口管制清單。

藥明康德及藥明生物曾於2月4日發通告澄清，公司沒有人類基因組學業務，而現有各類業務也不會收集人類基因組數據，而且公司與任何政府或其軍事組織均無任何關聯及關係，並不會對任何國家構成國家安全風險。