道瓊斯工業平均指數收跌524點，跌幅1.36%，報38272點。標普500指數收跌68點，跌幅1.37%，報4953點。納斯達克綜合指數收跌286點，或1.8%，報15655點。

高盛跌3.54%，報378.75美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累91點，而Travelers升0.59%，報215.95元，貢獻道指8.3點。

科技股方面，蘋果收市報185.04元，跌1.12%，谷歌母公司Alphabet收市報145.14元，跌1.62%，亞馬遜收市報168.64元，跌2.14%，Facebook收市報460.12元，跌1.87%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.95%，報482點。德國DAX指數收跌0.92%，報16880點；法國CAC 40指數跌0.84%，報7625點；英國富時100指數收跌0.82%，報7512點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.7%，報5795點。

美國2年期債息曾升最多4.4%，是2月2日後最大升幅，當日升幅為4.78%。高見4.6705厘，是2023年12月13日4.7348厘後最高。收市報4.6578厘，是2023年12月12日後收市新高，當日報4.7308厘。

美國10年期債息曾升最多3.51%，是2月5日後最大升幅，當日升幅為3.87%。高見4.3261厘，是2023年12月1日4.3475厘後最高。收市報4.3143厘，是2023年11月30日後收市新高，當日報4.3264厘。連升5日，累計升0.2143厘，對上一次連升5日是2023年8月16日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至35.77基點，是2月5日37.329基點後最闊。收市報34.559基點，是2月2日後收市最闊，當日報34.821基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至126.944基點，是2月12日127.744基點後最闊。收市報108.532基點，是2月12日後收市最闊，當日報122.08基點。

道指曾跌最多1.95%，是2023年3月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.26%。低見38039.86點，是1月26日37997.77點後最低。收市報38272.75點，是1月31日後收市新低，當日報38150.3點。

標指曾跌最多2.02%，是2023年3月15日後最大跌幅，當日跌幅為2.07%。低見4920.31點，是2月5日4918.09點後最低。收市報4953.17點，是2月5日後收市新低，當日報4942.81點。連跌2日，累計跌73.44點，對上一次連跌2日是1月31日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月31日。

納指曾跌最多2.45%，是2023年10月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.55%。低見15551.44點，是2月6日15515.25點後最低。收市報15655.6點，是2月6日後收市新低，當日報15609點。連跌2日，累計跌335.06點，對上一次連跌2日是1月31日。

金龍指數曾跌最多3.09%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為4.09%。低見5772.34點，是2月9日5729.65點後最低。收市報5795.58點，是2月8日後收市新低，當日報5755.27點。