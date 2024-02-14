個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.17%，折合報287.68元；阿里巴巴（9988）升0.99%，折合報69.99元；美團（3690）升0.62%，折合報67.72元；匯控（0005）跌1.47%，折合報60.45元；建行（0939）升0.33%，折合報4.63元。

道期現跌0.054%；標期現跌0.25點；納期現升0.03%。日本東證指數現跌0.89%；韓國KOSPI指數現跌1.68%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.21%。

VIX指數隔晚升13.78%或1.92點，報15.85點。

紐油現跌0.14%或0.1美元，報77.76美元；布油現升0.93%或0.76美元，報82.77美元；金價現跌0.01%或0.35美元，報1992.8美元；LME 銅期貨隔晚升0.3%或25美元，報8260美元。美國10年期債息現升0.18%或0.0079厘，報4.3222厘。

今日焦點股份可留意：

藥明康德（2359）：即使華府審查亦會得出，公司不會構成國安風險結論。據報美兩黨議員去信白官，要求制裁藥明系公司。

先施表行（0444）股東Sky League Limited提出罷免董事鄭聲教。

日清食品（1475）去年第四季收入為15.67億日圓，按年跌21%。

長和（0001）減持意大利電訊資產交易告吹。

MSCI季檢66家中企被剔出MSCI中國指數創至少兩年來最多。綠城中國（3900）、南方航空（1055）、平安健康（1833）被剔出MSCI中國指數，巨子生物（2367）獲納入。新世界發展（0017）、百威亞太（1876）、及信義玻璃（0868）被剔出MSCI香港指數。

澳門農曆年首兩日錄逾28萬旅客來訪，年初三入境客數目比初二多。

小米（1810）：關注印度大力審查中企，令手機零部件商當地設廠卻步。

希慎（0014）發盈警，料蝕9億，投資物業公平值虧損約28億元。

領展（0823）23億人幣購上海七寶萬科廣場餘下五成權益。

港交所（0388）：歐冠昇提早離任，陳翊庭3月接任。

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