恒指今早低開167點或1.07%，報15579點，大市成交金額19億元；國指今早低開61點或1.16%，報5245點。恒生科技指數開市報3074點，跌1.67%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.56%，下跌為7.13%，無升跌為89.3%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。比亞迪（1211）、安踏（2020）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。
藍籌8隻升，58隻下跌，16隻無升跌。安踏（2020）升2.48%，報72.4元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌6.7%，報16.16元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，25隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報21.25元，升2.41%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報18.58元，跌5.3%。
恒指跌穿20天線(15676.04點)。科指跌穿10天線(3105.85點)。
中銀航空租賃（2588）訂立多份融資租賃協議。無成交，報59元。
美高梅中國（2282）第4季及全年均由蝕轉賺。創52周高，見11.5元，開市報11.5元，升2.31%。
藥明生物（2269）澄清不會對美國構成風險。見52周低16.16元，開市報16.16元，跌6.7%。
藥明康德（2359）：即使華府審查亦會得出，公司不會構成國安風險結論。據報美兩黨議員去信白官，要求制裁藥明系公司。開市報44.9元，跌4.97%。
先施表行（0444）股東Sky League Limited提出罷免董事鄭聲教。無成交，報0.033元。
日清食品（1475）去年第四季收入為15.67億日圓，按年跌21%。無成交，報5.66元。
長和（0001）減持意大利電訊資產交易告吹。開市報40.85元，無升跌。
MSCI季檢66家中企被剔出MSCI中國指數創至少兩年來最多。被剔出MSCI中國指數股表現如下，綠城中國（3900）無成交，報5.88元。南方航空（1055）開市報2.92元，跌0.68%。平安健康（1833）開市報11.24元，跌0.53%。獲納入的巨子生物（2367）開市報34.65元，升3.28%。被剔出MSCI香港指數的新世界發展（0017）見52周低9.1元，開市報9.1元，跌3.09%。百威亞太（1876）信義玻璃（0868）開市報12.7元，跌0.78%。
澳門農曆年首兩日錄逾28萬旅客來訪，年初三入境客數目比初二多。濠賭股個別展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.68元。美高梅中國（2282）創52周高，見11.5元，開市報11.5元，升2.31%。澳博（0880）開市報2.52元，無升跌。永利澳門（1128）開市報6.89元，升0.58%。銀河娛樂（0027）開市報43.15元，升0.7%。金沙中國（1928）開市報22.85元，無升跌。
小米（1810）：關注印度大力審查中企，令手機零部件商當地設廠卻步。開市報12.02元，跌3.38%。
希慎（0014）發盈警，料蝕9億，投資物業公平值虧損約28億元。開市報13.08元，跌1.36%。
領展（0823）23億人幣購上海七寶萬科廣場餘下五成權益。開市報37.45元，跌2.22%。
港交所（0388）：歐冠昇提早離任，陳翊庭3月接任。開市報241.8元，跌0.33%。
破頂股包括，ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見19.22元，開市報19.22元，升3.33%；新東方（9901）創52周高，見68.6元，開市報68.6元，升1.11%；美高梅中國（2282）創52周高，見11.5元，開市報11.5元，升2.31%；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.68元，開市報1.68元，無升跌；中糧包裝（0906）創52周高，見6.91元，開市報6.91元，升0.29%；美因基因（6667）創52周高，見12.32元，開市報12.32元，升1.99%；新東方－Ｓ（9901）創52周高，見68.6元，開市報68.6元，升1.11%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.91元，開市報7.885元，跌0.06%。
6隻股份創上市新低，包括華南城（1668）低見0.21元，開市報0.21元，跌0.94%；兆科眼科－Ｂ（6622）低見1.61元，開市報1.61元，跌1.83%；金融壹賬通（6638）低見0.55元，開市報0.55元，跌5.17%；奇士達（6918）低見0.16元，開市報0.16元，跌3.03%；再鼎醫藥（9688）低見14.36元，開市報14.36元，跌5.28%；藥明合聯（2268）低見13.52元，開市報13.52元，跌7.65%。
創52周低，其中包括，鷹君（0041）低見11元，開市報11元，跌1.61%；新世界發展（0017）低見9.1元，開市報9.1元，跌3.09%；恒隆地產（0101）低見8.21元，開市報8.21元，跌1.32%；新地（0016）低見70.25元，開市報70.25元，跌1.75%；藥明生物（2269）低見16.16元，開市報16.16元，跌6.7%裕元集團（0551）低見7.34元，開市報7.34元，跌4.92%。
異動股
上升異動股，包括，裕承科金（0279）開市報0.034元，升13.33%；雍禾醫療（2279）開市報2.05元，升13.26%；彩生活（1778）開市報0.275元，升13.17%；元亨燃氣（0332）開市報0.043元，升7.5%；數字王國（0547）開市報0.45元，升7.14%；恩典生命科技（2112）開市報0.24元，升6.67%；北大資源（0618）開市報0.067元，升6.35%；錦藝集團控股（0565）開市報0.154元，升6.21%；合景悠活（3913）開市報0.415元，升5.06%。
下跌異動股，包括，時代集團控股（1023）見52周低0.74元，開市報0.74元，跌14.94%；NEXION TECH（8420）平上市低位0.023元，開市報0.023元，跌14.81%；科倫博泰生物（6990）開市報74.25元，跌10%；藥明合聯（2268）創上市新低，見13.52元，開市報13.52元，跌7.65%；順風清潔能源（1165）平上市低位0.013元，開市報0.013元，跌7.14%；藥明生物（2269）見52周低16.16元，開市報16.16元，跌6.7%；奧栢中國（8148）見52周低0.014元，開市報0.014元，跌6.67%；源宇宙教育（1082）開市報1.43元，跌5.92%；福萊特玻璃（6865）開市報13.12元，跌5.75%。
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