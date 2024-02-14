恒指今早低開167點或1.07%，報15579點，大市成交金額19億元；國指今早低開61點或1.16%，報5245點。恒生科技指數開市報3074點，跌1.67%。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.56%，下跌為7.13%，無升跌為89.3%。