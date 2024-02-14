港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.63點子至4.54441%，是2月2日後最高，當日報4.54929%。對上一次連升2日是1月30日，當日拆息報4.60952%。
港元現報7.8175元升值18點子，曾貶值最多7點子，報7.82元，亦曾升值最多21點子，報7.8172元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌83.94點子至4.13393%，是2月7日後最低；1星期HIBOR跌21.45點子至4.51357%是2月7日後最低；2星期HIBOR跌4.29點子至4.51357%是2月7日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.54點子至4.68601%，是2月1日後最高；6個月期HIBOR升1.83點子至4.70941%，是2月1日後最高；12個月期HIBOR升6.31點子至4.76893%，是1月16日後最高。
美元指數現報104.838貶值0.122點或0.12%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43488%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8968%，連續2日收窄，利差是2024年2月02日後最窄，當日差距為-0.8873%。
對上一次連續2日收窄，是2024年1月30日，當日利差報-0.8333%。
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