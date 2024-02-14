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3評級機構料財赤持續 港未有降級壓力 稱財政緩衝仍強勁 料最終回復平衡預算

【明報專訊】近兩年本港賣地收入急跌，政府開徵新稅遇上不少社會阻力，財政司長陳茂波月初將財政平衡時間從2025/26年度推遲至需時「數年」，外界關注香港政府信用評級，會否因自身財政問題被下調。惟三大國際評級機構表示，已對政府扭轉赤字時間較當初預期為遲有所預期，仍看好最後可回復平衡預算，其中標普和惠譽認為，本港財政緩衝仍然強勁，考慮經濟表現、外部融資能力等因素，延遲達標時間不太可能令本港信用評級被下調。

明報記者 歐陽偉昉

惠譽和穆迪近年兩次下調本港評級至第四高，惠譽目前展望為「穩定」，惠譽亞太區主權評級董事徐晶表示，該行預期2023/24年度赤字與GDP比率達到3.7%，高於政府去年2月預算的1.8%，但低於2022/23年度的4.3%。他們基本預期2024/25年度赤字將緩慢地收窄，雖然政府預期未能在2025/26年度回復平衡，但不太可能對目前評級有即時壓力。

疫情期間政府推出消費券、工資補貼等措施，緩解新冠肺炎衝擊，徐晶表示，雖然本港近年因此花費大量財政儲備，不過本港有龐大的財政緩衡，據該行估計，與政府財政相關債務低於GDP的15%，是關鍵的信用優勢。另外，《基本法》規定政府財政預算應以量入為出為原則，力求收支平衡，相信政府會在現經濟周期後，尋求回復平衡預算。

穆迪料政府採保守財策

至於穆迪，去年12月將香港評級展望，跟隨內地下調至「負面」，該行回覆查詢時表示，財政司長預期較遲達到財政平衡，與他們的預期一致，不過他們據以往經驗，政府將維持保守的財政政策，最終可以達到財政平衡，保持基本的財政優勢。

標普：有力開源節流紓財赤

另一評級機構，標普目前給予香港第二高評級「AA+」，評級「穩定」，為三大行中最高。該行亞太區評級行業首席陳錦榮指出，去年3月更新評級時，已經預期政府財赤將持續至2026/27財政年度，而即使屆時財赤較他們預期更大而且為時更長，也不太可能導致評級下調，因為政府擁有大量財政儲備，也有能力實施開源節流措施，以緩衝財赤影響。

對於本港稅基較窄，早前社會討論開徵新稅項如資本增值稅，遇上不少阻力。陳錦榮表示，若香港公共財政結構性弱化，開徵新稅和發債因素從信用角度上會變得更為重要。他認為目前本港財政指標仍相當強勁，不過若有更強烈理由相信本財政年度所見的趨勢會持續地惡化，則或會對目前評級有影響。

稅基狹窄成回復預算平衡風險

穆迪則提及，香港稅基狹窄、社會因素相關結構性開支，如應付人口老化和改善低收入階層住屋，和內地經濟長期放緩，是政府回復預算平衡的主要風險。

（預算案前瞻）