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陳茂波：港股過去4次龍年均錄回報 對今年龍年審慎樂觀

今為港股首個龍年交易日。財政司司長陳茂波表示，股市或有「龍年效應」，港股過去4次龍年均錄得回報，其中最顯著則為2012年，當時全球央行放寬貨幣政策，利好投資情緒，帶動恒指當時累升15%，而今年龍年或有共通因素，港股或能累得升幅。他續指，現時市場普遍認為歐美息口已見頂，隨後會逐步回落，加上中國內地經濟穩中向好，為投資情緒及資產市場帶來正面氣氛，對今年龍年審慎樂觀。

陳茂波今出席港交所（0388）開市儀式時表示，去年因種種內外因素令港股市場受壓，但個別板塊仍取得不錯成績，如去年交易所買賣基金（ETF）日均成交額，較2022年升26%，其總交易額亦超過2.8萬億元，創出歷史新高，而去年證券化及衍生產品總成交額於全球亦排名一。

陳茂波提到，經歷過去幾年轉折，香港正值新發展階段，而香港基調則為穩中求進，現時的確大環境下存在許多挑戰，但仍有機遇，如地緣政局及全球供應鏈變化，令內地及海外企業均有迫切需要開拓亞洲市場，以及於亞洲區內設置地區總部，此新形式令香港作為超級聯繫人角色有新發展。

陳茂波續指，未來香港仍需要繼續擴大和深化與內地市場的互聯互通，讓本港市場更深及更廣。而互聯互通在過去一年亦取得許多進展，如擴大北、南向通的範圍；他稱，往後亦會積極於南向通上加入人民幣交易櫃台，以及將更多國際公司納入南向通內。

 