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半日倒升 恒指升23點 科指升1.2% 齊升穿10天、20天線

A股續休，港股今早隨美股下跌，半日止跌回升。藥明康德（2359）和藥明生物（2269）領跌恒指，此前美國議員呼籲調查公司；而博彩股逆勢上揚，有報告稱內地訪客數量增長。

恒指今早低開167點，高位升26點，低位跌290點，高低波幅317點，是2月7日後收市新高，當日報372.72點。通訊服務、非必需消費品、實業股推動大市。上升股份比例為18.18%，下跌為29.78%，無升跌為52.03%。

恒指半日升23點或0.15%，報15769點，大市成交金額317億元；國指升33點或0.63%，報5340點。恒生科技指數收報3167點，升1.29%。

藍籌股成交金額145.94億元，佔大市成交46.03%；科指成份股成交金額64.89億元，佔大市成交20.47%；國指成份股成交金額95.81億元，佔大市成交30.22%。

24隻雙櫃台股，總成交0.21億元人民幣，相當於約0.23億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加85.04%，至70.92億元，佔大市成交22.3%。牛熊證成交金額33.89億元，增加125.37%；窩輪成交金額37.02億元，增加58.99%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌36隻升，41隻下跌，5隻無升跌。銀娛（0027）升4.32%，收報44.7元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌9.47%，收報15.68元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報34.15元，升5.89%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報11.94元，跌3.86%。

恒指升穿10天線(15741.17點)，20天線(15685.57點)失而復得。科指10天線(3115.13點)失而復得，並重上20天線(3155.42點)。

北水、南水休市。

比亞迪（1211）據報擬在墨西哥建廠。收報182.1元，跌0.44%。

渣打（2888）據報考慮分拆投行業務 或有裁員行動。收報57.25元，跌0.78%。

中銀航空租賃（2588）訂立多份融資租賃協議。收報58.55元，跌0.76%。

美高梅中國（2282）第4季及全年均由蝕轉賺。創52周高，見12.1元，收報12.06元，升7.3%。

藥明生物（2269）澄清不會對美國構成風險。見52周低14.7元，收報15.68元，跌9.47%。

藥明康德（2359）：即使華府審查亦會得出，公司不會構成國安風險結論。據報美兩黨議員去信白官，要求制裁藥明系公司。見52周低39.2元，收報40.45元，跌14.39%。

先施表行（0444）股東Sky League Limited提出罷免董事鄭聲教。收報0.033元，無升跌。

日清食品（1475）去年第四季收入為15.67億日圓，按年跌21%。收報5.69元，升0.53%。

長和（0001）減持意大利電訊資產交易告吹。收報40.85元，無升跌。

MSCI季檢66家中企被剔出MSCI中國指數創至少兩年來最多。被剔出MSCI中國指數股表現如下，綠城中國（3900）見52周低5.42元，收報5.62元，跌4.42%。南方航空（1055）收報2.94元，無升跌。平安健康（1833）創上市新低，見10.6元，收報11.12元，跌1.59%。獲納入的巨子生物（2367）收報35.7元，升6.41%。被剔出MSCI香港指數的新世界發展（0017）見52周低8.99元，收報9.31元，跌0.85%。百威亞太（1876）信義玻璃（0868）收報12.7元，跌0.78%。

澳門農曆年首兩日錄逾28萬旅客來訪，年初三入境客數目比初二多。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報5.75元，升1.23%。美高梅中國（2282）創52周高，見12.1元，收報12.06元，升7.3%。澳博（0880）收報2.51元，跌0.4%。永利澳門（1128）收報7.12元，升3.94%。銀河娛樂（0027）收報44.7元，升4.32%。金沙中國（1928）收報23.4元，升2.41%。

小米（1810）：關注印度大力審查中企，令手機零部件商當地設廠卻步。收報12.42元，跌0.16%。

希慎（0014）發盈警，料蝕9億，投資物業公平值虧損約28億元。見52周低12.66元，收報12.96元，跌2.26%。

領展（0823）23億人幣購上海七寶萬科廣場餘下五成權益。收報37.3元，跌2.61%。

港交所（0388）：歐冠昇提早離任，陳翊庭3月接任。收報241.4元，跌0.49%。

破頂股表現

破頂股包括，年年卡（3773）創上市新高，見2.78元，收報2.75元，升3.38%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見28.4元，收報27.94元，跌0.71%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8694.9元，收報8694.9元，升0.03%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1103.5元，收報1103.3元，升0.21%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見20.06元，收報19.99元，升7.47%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見19.45元，收報19.45元，升7.46%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1042.7元，收報1042.7元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19.25元，收報19.23元，升0.73%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見111.35元，收報111.35元，升0.32%；知行汽車（1274）創上市新高，見56.5元，收報55.5元，升7.66%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見80元，收報79.94元，升0.78%；新東方（9901）創52周高，見69.4元，收報69元，升1.69%；美高梅中國（2282）創52周高，見12.1元，收報12.06元，升7.3%；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.69元，收報1.67元，跌0.6%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.94元，收報6.94元，升0.73%；碧瑤綠色集團（1397）創52周高，見0.95元，收報0.95元，升6.74%；向中國際（1871）創52周高，見0.3元，收報0.3元，升1.69%；FAST RETAIL-DRS（6288）創52周高，見21.6元，收報21.6元，升0.93%；美因基因（6667）創52周高，見12.32元，收報11.9元，跌1.49%；新東方－Ｓ（9901）創52周高，見69.4元，收報69元，升1.69%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂集團（0813）低見0.41元，收報0.42元，跌2.33%；中金（3908）低見8.56元，收報8.83元，跌1.78%；海通證券（6837）低見3.47元，收報3.54元，跌2.21%；中教控股（0839）低見3.51元，收報3.73元，跌6.75%；萬華媒體（0426）低見0.038元，收報0.038元，跌11.63%；譚仔國際（2217）低見1.08元，收報1.11元，跌0.89%；華南城（1668）低見0.111元，收報0.14元，跌33.96%；平安好醫生（1833）低見10.6元，收報11.12元，跌1.59%；智富資源投資（0007）低見0.034元，收報0.034元，跌5.56%；聯泰控股（0311）低見0.224元，收報0.224元，跌0.44%。

78隻股份創52周低，其中十隻包括，中海宏洋（0081）低見1.6元，收報1.64元，跌2.96%；信德（0242）低見0.73元，收報0.74元，跌2.63%；東風集團股份（0489）低見2.86元，收報2.96元，跌6.03%；莎莎國際（0178）低見0.8元，收報0.8元，跌4.76%；鷹君（0041）低見10.92元，收報11.26元，升0.72%；希慎（0014）低見12.66元，收報12.96元，跌2.26%；新世界發展（0017）低見8.99元，收報9.31元，跌0.85%；新鴻基地產（0016）低見69.35元，收報70.55元，跌1.33%；招商局港口（0144）低見9.05元，收報9.14元，跌3.89%；恒隆地產（0101）低見8.05元，收報8.23元，跌1.08%。

異動股

上升異動股，包括，世大控股（8003）收報0.62元，升47.62%；中寶新材（2439）收報0.63元，升38.46%；富石金融（2263）收報0.159元，升31.4%；正味集團（2147）收報0.36元，升28.57%；新耀萊（0970）收報1.75元，升25%；英達公路再生科技（6888）收報0.172元，升21.13%；華康生物醫學（8622）收報0.134元，升20.72%；時富金融服務集團（0510）收報0.31元，升19.23%；國富創新（0290）收報0.19元，升18.75%；北海康成－Ｂ（1228）創上市新低，見0.335元，收報0.45元，升18.42%。

下跌異動股，包括，亞東集團（1795）見52周低1.9元，收報2.13元，跌43.65%；華南城（1668）創上市新低，見0.111元，收報0.14元，跌33.96%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.09元，跌30.77%；核心經濟投資（0339）收報0.28元，跌30%；C-LINK SQ（1463）收報1.03元，跌25.9%；時代集團控股（1023）見52周低0.63元，收報0.66元，跌24.14%；中生北控生物科技（8247）創上市新低，見0.48元，收報0.48元，跌21.31%；順騰國際控股（0932）創上市新低，見0.039元，收報0.039元，跌20.41%；圓美光電（8311）收報0.051元，跌20.31%；太和控股（0718）平上市低位0.025元，收報0.025元，跌19.35%。

 

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