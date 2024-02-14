公司指，撇除同期錄得之一次性政府補貼約5000萬元後，本期間的除稅後溢利按年增加約4700萬元或77.0%。主因，香港業務表現有改善；銀行存款的利息收入因市場利率上升而增加；及在香港以外的營運虧損減少。

就香港業務而言，於截至3月31日止財政年度第三季的銷售表現疲軟，主要是由於愈來愈多香港市民選擇到中國內地消費。不過，收益依然錄得按年增長，因新產品推廣、營銷策略及具吸引力的優惠推廣。集團亦擴闊供應商基礎及適時進行產品替代，通過積極的供應鏈管理，維持盈利能力，亦讓集團在經濟低迷時有空間推出優惠推廣來刺激銷售。

至於香港以外的市場，整體而言漸見起色。在日本的業務於收益增長及經營效率均取得顯著進展。然而，在新加坡的銷售表現則繼續停滯不前，僱員流失率高企，影響集團提升盈利能力的工作。中國內地方面，儘管競爭激烈，集團的表現仍然有所改善。

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