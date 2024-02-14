盛洋投資（0174）公布，透過旗下美國房地產基金平台GR Realty，於美國向Partnership Holdings-JAC, LLC出售德州商用物業，作價1010萬美元（相當於約7898萬港元），公司將錄得收益約266,000美元（相當於約208萬港元）。
公告披露，該物業位於16414 San Pedro Avenue, San Antonio, Texas 78232, the U.S.，包括面積約140,980平方呎之多租戶辦公大樓。
盛洋投資表示，GR Realty為一個於美國特定目標市場進行物業投資，並作為普通合夥人管理物業基金之全面綜合房地產平台。目前，GR Realty之戰略營運計劃為重點聚焦於基本因素令人信服、高流動性及人口結構 持續改善，並由科技帶動的海岸門戶市場及精選市場（大部分位於美國西岸及東岸），同 時於合適時機逐步出售位於非重點聚焦市場（大部分位於美國中部）之資產（如該物業）。
經考慮物業及市場狀況以及有限合夥人的退出意向後，出售事項被視為一個好的機會，為公司變現該物業的投資，並提供正現金流。與該物業於去年底未經審核賬面值相比，董事認為買賣協議項下的代價（較有關賬面值溢價約6%）屬合理，當中已考慮當前整體市場氣氛。
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