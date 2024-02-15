道瓊斯工業平均指數收漲151點，升幅0.4%，報38424點。標普500指數收漲47點，升幅0.96%，報5000點。納斯達克綜合指數收漲203點，或1.31%，報15859點。

Salesforce升2.85%，報289.15美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而波音跌0.58%，報203.38元，拖累道指7點。

科技股方面，蘋果收市報184.15元，跌0.48%，谷歌母公司Alphabet收市報145.94元，升0.55%，亞馬遜收市報170.98元，升1.38%，Facebook收市報473.28元，升2.86%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.5%，報485點。德國DAX指數收漲0.39%，報16945點；法國CAC 40指數漲0.69%，報7677點；英國富時100指數收漲0.75%，報7568點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.45%，報5995點。

美國2年期債息曾跌最多2.31%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為3.47%。低見4.5503厘，是2月13日4.4424厘後最低。收市報4.5778厘，是2月12日後收市新低，當日報4.4738厘。

美國10年期債息曾跌最多1.64%，是2月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.95%。低見4.2436厘，是2月13日4.125厘後最低。收市報4.2554厘，是2月12日後收市新低，當日報4.1793厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至30.312基點，是2月13日28.715基點後最窄。收市報32.454基點，是2月12日後收市最窄，當日報29.874基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至115.129基點，是2月13日126.944基點後最闊。收市報115.129基點，是2月12日後收市最闊，當日報122.08基點。

道指曾升最多0.44%，是2月12日後最大升幅，當日升幅為0.66%。高見38442.56點，是2月13日38699.17點後最高。收市報38424.27點，是2月12日後收市新高，當日報38797.38點。

標指曾升最多1%，是2月2日後最大升幅，當日升幅為1.41%。高見5002.52點，是2月12日5048.39點後最高。收市報5000.62點，是2月12日後收市新高，當日報5021.84點。

納指曾升最多1.34%，是2月9日後最大升幅，當日升幅為1.35%。高見15865.51點，是2月12日16080.07點後最高。收市報15859.15點，是2月12日後收市新高，當日報15942.55點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月8日。

金龍指數曾升最多3.46%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為5.97%。高見5995.96點，是2月12日6023.4點後最高。收市報5995.51點，是1月11日後收市新高，當日報6049.73點。