moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美債息回落 標指重上5000點 道指升151點 金龍指數升3.4%

美債息回落，債息倒掛個別發展，美股上升，金龍指數升逾3%。聯儲局官員表示通脹率仍朝著2%目標邁進，標指重上5000點。知名投資者Michael Burry四季度重倉持有阿里巴巴，而老虎環球出清阿里巴巴持倉。摩根士丹利計劃進一步裁員，財富管理部門將削減數百個崗位。思科擬裁員數千人，該公司第一財季營收展望弱於分析師預期，收市後時段下挫。

道瓊斯工業平均指數收漲151點，升幅0.4%，報38424點。標普500指數收漲47點，升幅0.96%，報5000點。納斯達克綜合指數收漲203點，或1.31%，報15859點。

Salesforce升2.85%，報289.15美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而波音跌0.58%，報203.38元，拖累道指7點。

科技股方面，蘋果收市報184.15元，跌0.48%，谷歌母公司Alphabet收市報145.94元，升0.55%，亞馬遜收市報170.98元，升1.38%，Facebook收市報473.28元，升2.86%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.5%，報485點。德國DAX指數收漲0.39%，報16945點；法國CAC 40指數漲0.69%，報7677點；英國富時100指數收漲0.75%，報7568點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.45%，報5995點。

美國2年期債息曾跌最多2.31%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為3.47%。低見4.5503厘，是2月13日4.4424厘後最低。收市報4.5778厘，是2月12日後收市新低，當日報4.4738厘。

美國10年期債息曾跌最多1.64%，是2月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.95%。低見4.2436厘，是2月13日4.125厘後最低。收市報4.2554厘，是2月12日後收市新低，當日報4.1793厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至30.312基點，是2月13日28.715基點後最窄。收市報32.454基點，是2月12日後收市最窄，當日報29.874基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至115.129基點，是2月13日126.944基點後最闊。收市報115.129基點，是2月12日後收市最闊，當日報122.08基點。

道指曾升最多0.44%，是2月12日後最大升幅，當日升幅為0.66%。高見38442.56點，是2月13日38699.17點後最高。收市報38424.27點，是2月12日後收市新高，當日報38797.38點。

標指曾升最多1%，是2月2日後最大升幅，當日升幅為1.41%。高見5002.52點，是2月12日5048.39點後最高。收市報5000.62點，是2月12日後收市新高，當日報5021.84點。

納指曾升最多1.34%，是2月9日後最大升幅，當日升幅為1.35%。高見15865.51點，是2月12日16080.07點後最高。收市報15859.15點，是2月12日後收市新高，當日報15942.55點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月8日。

金龍指數曾升最多3.46%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為5.97%。高見5995.96點，是2月12日6023.4點後最高。收市報5995.51點，是1月11日後收市新高，當日報6049.73點。