個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.4%，折合報291.16元；阿里巴巴（9988）升1.31%，折合報71.73元；美團（3690）升1.22%，折合報71.97元；匯控（0005）升1.05%，折合報61.44元；建行（0939）升0.5%，折合報4.68元。

道期現跌0.038%；標期現跌0.03%；納期現跌0.06%。日本東證指數現升0.4%；韓國KOSPI指數現升0.4%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.89%。

VIX指數隔晚跌9.27%或1.47點，報14.38點。

紐油現跌0.24%或0.18美元，報76.45美元；布油現跌1.41%或1.17美元，報81.6美元；金價現升0.04%或0.98美元，報1993.31美元；LME 銅期貨隔晚跌0.76%或63美元，報8197美元。美國10年期債息現跌0.23%或0.0098厘，報4.2456厘。

今日焦點股份可留意：

中國天化工（0362）最快今日公布業績。

宏利（0945）全年轉賺51億加元 增派息9.6%至0.40加元。

旭輝（0884）蝕讓悉尼住宅地套現近3.4億。

華南城（1668）兩票據違約，觸發股債齊暴跌。

阿里巴巴（9988）據報尋求與沙特及阿聯酋企業合作。

ESR（1821）在韓國推首個永續開放式物流核心基金。

中信（0267）澳礦因擴建不成需減產。

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