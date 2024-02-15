moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升99點 夜期高水52點 美期跌亞股升

美股向上，港股ADR升99點或0.61%，報16235點，即月恒指夜期升6點，報15931點，夜期高水52點。南北水續休。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.4%，折合報291.16元；阿里巴巴（9988）升1.31%，折合報71.73元；美團（3690）升1.22%，折合報71.97元；匯控（0005）升1.05%，折合報61.44元；建行（0939）升0.5%，折合報4.68元。

道期現跌0.038%；標期現跌0.03%；納期現跌0.06%。日本東證指數現升0.4%；韓國KOSPI指數現升0.4%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.89%。

VIX指數隔晚跌9.27%或1.47點，報14.38點。

紐油現跌0.24%或0.18美元，報76.45美元；布油現跌1.41%或1.17美元，報81.6美元；金價現升0.04%或0.98美元，報1993.31美元；LME 銅期貨隔晚跌0.76%或63美元，報8197美元。美國10年期債息現跌0.23%或0.0098厘，報4.2456厘。

今日焦點股份可留意：

中國天化工（0362）最快今日公布業績。

宏利（0945）全年轉賺51億加元 增派息9.6%至0.40加元。

旭輝（0884）蝕讓悉尼住宅地套現近3.4億。

華南城（1668）兩票據違約，觸發股債齊暴跌。

阿里巴巴（9988）據報尋求與沙特及阿聯酋企業合作。

ESR（1821）在韓國推首個永續開放式物流核心基金。

中信（0267）澳礦因擴建不成需減產。

 

其他報道

宏利全年轉賺51億加元 增派息9.6%至0.40加元

美債息回落 標指重上5000點 道指升151點 金龍指數升3.4%