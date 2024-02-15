恒指今早低開55點或0.35%，報15824點，大市成交金額11億元；國指今早低開24點或0.46%，報5361點。恒生科技指數開市報3184點，跌0.43%。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.87%，下跌為4.11%，無升跌為92%。