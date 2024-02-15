恒指今早低開55點或0.35%，報15824點，大市成交金額11億元；國指今早低開24點或0.46%，報5361點。恒生科技指數開市報3184點，跌0.43%。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.87%，下跌為4.11%，無升跌為92%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。友邦（1299）、港交所（0388）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。
藍籌15隻升，49隻下跌，18隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.71%，報13.08元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌3.01%，報5.81元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，13隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報11.5元，升2.13%；跌幅最大的是理想（2015）收報117.2元，跌2.01%。
恒指續高於10天線(15764.18點)、20天線(15688.96點)。科指續高於10天線(3126.67點)、20天線(3149.84點)。
Michael Burry 增持阿里、京東ADR。阿里（9988）開市報70.7元，跌0.14%。京東（9618）開市報89.1元，無升跌。
中國天化工（0362）最快今日公布業績。無成交，報0.1元。
宏利（0945）全年轉賺51億加元 增派息9.6%至0.40加元。無成交，報173.1元。
旭輝（0884）蝕讓悉尼住宅地套現近3.4億。無成交，報0.242元。
華南城（1668）兩票據違約，觸發股債齊暴跌。無成交，報0.134元。
阿里巴巴（9988）據報尋求與沙特及阿聯酋企業合作。開市報70.7元，跌0.14%。
ESR（1821）在韓國推首個永續開放式物流核心基金。開市報9.42元，升0.11%。
中信（0267）澳礦因擴建不成需減產。開市報7.66元，跌0.91%。
破頂股包括，ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見15.88元，開市報15.88元，升5.03%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見20.06元，開市報20.06元，升2.35%；新東方（9901）創52周高，見71.05元，開市報71.05元，升1.72%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.95元，開市報6.95元，無升跌；新東方－Ｓ（9901）創52周高，見71.05元，開市報71.05元，升1.72%。
異動股
上升異動股，包括，盛諾集團（1418）開市報0.161元，升14.18%；彩生活（1778）開市報0.28元，升12%；核心經濟投資（0339）開市報0.385元，升11.59%；阜博集團（3738）開市報1.55元，升10.71%；OSL集團（0863）開市報9元，升10.43%；惠陶集團（8238）開市報0.072元，升9.09%；紅星美凱龍（1528）開市報1.88元，升8.05%；元亨燃氣（0332）開市報0.043元，升7.5%；數字王國（0547）開市報0.445元，升7.23%；港龍中國地產（6968）開市報0.169元，升6.96%。
下跌異動股，包括，中國智慧能源（1004）開市報0.015元，跌11.76%；僑雄國際（0381）開市報0.159元，跌10.67%；水發興業能源（0750）開市報0.3元，跌6.25%；環球戰略集團（8007）開市報0.053元，跌5.36%；春立醫療（1858）開市報8.8元，跌4.14%；諾輝健康（6606）開市報17元，跌3.95%；眾誠能源（2337）開市報4.73元，跌3.86%；石藥（1093）開市報5.81元，跌3.01%；海天國際（1882）開市報18元，跌2.7%。
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