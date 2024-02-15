港元現報7.8187元貶值4點子，曾貶值最多12點子，報7.8195元，亦曾升值最多10點子，報7.8173元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌7.68點子至4.05714%，是2月6日後最低；1星期HIBOR升0.71點子至4.52066%，是2月9日後最高；2星期HIBOR升1.07點子至4.52423%，是2月9日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.4點子至4.7%，是1月31日後最高；6個月期HIBOR升0.23點子至4.71167%，是1月30日後最高；12個月期HIBOR跌0.7點子至4.76191%，是2月9日後最低。

美元指數現報104.668貶值0.055點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43212%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.894%，連續3日收窄，利差是2024年2月02日後最窄，當日差距為-0.8873%。

對上一次連續3日收窄，是2023年12月20日，當日利差報0.1809%。

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