A股、南北水續休，港股今早走勢再度先跌後升，16000點關上落，半日波幅減少至278點，成交亦較昨日同期減12%。
恒指今早低開55點，高位升149點，低位跌128點，高低波幅278點。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為19.51%，下跌為27.62%，無升跌為52.86%。
恒指半日升68點或0.43%，報15947點，大市成交金額265億元；國指升17點或0.32%，報5403點。恒生科技指數收報3218點，升0.64%。
藍籌股成交金額121.8億元，佔大市成交45.96%；科指成份股成交金額56.81億元，佔大市成交21.43%；國指成份股成交金額87.29億元，佔大市成交32.93%。
24隻雙櫃台股，總成交0.23億元人民幣，相當於約0.25億港元，佔大市成交的0.09%。
窩輪及牛熊證成交金額減少25.1%，至60.13億元，佔大市成交22.67%。牛熊證成交金額24.26億元，減少38.03%；窩輪成交金額35.86億元，減少12.79%。
匯控（0005）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、比亞迪（1211）、藥明生物（2269）拖累大市。
藍籌44隻升，30隻下跌，8隻無升跌。李寧（2331）升4.17%，收報19.98元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌2.12%，收報23.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股20隻升，8隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報6.07元，升5.57%；跌幅最大的是商湯（0020）收報0.79元，跌1.25%。
恒指曾跌穿10天線(15776.53點)，續高於20天線(15695.13點)。科指續高於10天線(3130.11點)、20天線(3151.56點)。
Michael Burry 增持阿里、京東ADR。阿里（9988）收報71.4元，升0.85%。京東（9618）收報90.75元，升1.85%。
中國天化工（0362）最快今日公布業績。收報0.096元，跌4%。
宏利（0945）全年轉賺51億加元 增派息9.6%至0.40加元。創52周高，見177.6元，收報177.6元，升2.6%。
旭輝（0884）蝕讓悉尼住宅地套現近3.4億。收報0.236元，跌2.48%。
華南城（1668）兩票據違約，觸發股債齊暴跌。收報0.133元，跌0.75%。
阿里巴巴（9988）據報尋求與沙特及阿聯酋企業合作。收報71.4元，升0.85%。
ESR（1821）在韓國推首個永續開放式物流核心基金。收報9.89元，升5.1%。
中信（0267）澳礦因擴建不成需減產。收報7.63元，跌1.29%。
破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見39.95元，收報39.9元，升5%；年年卡（3773）創上市新高，見2.87元，收報2.86元，升2.51%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見28.5元，收報28.5元，升1.5%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1140元，收報1140元，升0.84%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見21.16元，收報21.12元，升4.55%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見16元，收報15.98元，升5.69%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見868.75元，收報868.75元，升0.18%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見20.44元，收報20.4元，升2.1%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見20.58元，收報20.58元，升5%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1043.1元，收報1043.05元，升0.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19.34元，收報19.34元，升0.1%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見111.5元，收報111.5元，升0.18%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見43.32元，收報43.32元，升0.84%；燕之屋（1497）創上市新高，見11.4元，收報10.78元，跌1.28%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見80.9元，收報80.9元，升0.77%；新東方（9901）創52周高，見72.1元，收報71.6元，升2.51%；美高梅中國（2282）創52周高，見12.74元，收報12.42元，升0.81%；ASMPT（0522）創52周高，見90元，收報89.85元，升5.09%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.05元，跌0.49%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.95元，收報6.95元，無升跌；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見177.6元，收報177.6元，升2.6%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見10.36元，收報10.14元，升1.5%；碧瑤綠色集團（1397）創52周高，見0.97元，收報0.96元，無升跌；國銀金租（1606）創52周高，見2.09元，收報2.09元，升11.76%。
25隻股份創上市新低，其中十隻包括，花樣年（1777）低見0.035元，收報0.039元，無升跌；稻草熊（2125）低見0.385元，收報0.42元，跌2.33%；海螺環保（0587）低見1.02元，收報1.05元，跌1.87%；中基長壽科學（0767）低見0.11元，收報0.11元，跌8.33%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.315元，收報0.465元，升25.68%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.064元，收報0.064元，跌11.11%；紅星美凱龍（1528）低見1.53元，收報1.68元，跌3.45%；中國同輻（1763）低見11.02元，收報11.06元，跌1.07%；花樣年控股（1777）低見0.035元，收報0.039元，無升跌；華夏視聽教育（1981）低見0.59元，收報0.65元，跌1.52%。
40隻股份創52周低，其中十隻包括，中海宏洋（0081）低見1.6元，收報1.63元，跌1.81%；信德（0242）低見0.73元，收報0.75元，升2.74%；莎莎國際（0178）低見0.79元，收報0.8元，無升跌；山東黃金（1787）低見10.98元，收報11.12元，跌1.07%；中升（0881）低見12.92元，收報13.24元，跌1.49%；藥明康德（2359）低見36.45元，收報38.65元，升0.52%；中國海外宏洋集團（0081）低見1.6元，收報1.63元，跌1.81%；廖創興企業（0194）低見4.94元，收報5.05元，跌0.2%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.56元，收報0.56元，跌5.08%；信德集團（0242）低見0.73元，收報0.75元，升2.74%。
異動股
上升異動股，包括，巨星醫療控股（2393）收報0.044元，升51.72%；香港資源控股（2882）創52周高，見1.75元，收報1.48元，升46.53%；世大控股（8003）收報0.6元，升39.53%；璋利國際（1693）收報0.086元，升36.51%；星凱控股（1166）收報0.033元，升32%；中生北控生物科技（8247）收報0.66元，升29.41%；帝國金融集團（8029）收報0.107元，升28.92%；中國生物科技服務（8037）收報0.72元，升26.32%；惠陶集團（8238）收報0.083元，升25.76%；北海康成－Ｂ（1228）創上市新低，見0.315元，收報0.465元，升25.68%；中國科技產業集團（8111）收報0.098元，升25.64%。
下跌異動股，包括，中國海洋發展（8047）收報0.056元，跌21.13%；星光文化（1159）收報0.24元，跌20%；交大慧谷（8205）收報0.285元，跌17.39%；雙樺控股（1241）收報0.053元，跌17.19%；懶豬科技（8379）收報0.126元，跌15.44%；康大食品（0834）收報0.305元，跌15.28%；C-LINK SQ（1463）收報1.12元，跌15.15%；瑩嵐集團（1162）收報0.195元，跌14.85%；興紡控股（1968）收報0.175元，跌14.63%；富石金融（2263）收報0.131元，跌14.38%；鴻福堂（1446）收報0.17元，跌14.14%。
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