謝邱安儀稱，疫後全面通關的首個農曆新年，有花車巡遊及煙花匯演，帶動訪港遊客人數上升，化妝品以至鐘錶珠寶的零售數字有低雙位數溫和升幅。化妝品方面，遊客偏向買低價的產品，消費力並不很強，旅客消費力減弱情況，由全面通關時已經出現。

她續稱，雖然鐘錶珠寶以至化妝品方面，協會會員都有提到，比去年農曆新年有一定升幅，但較疫情前仍有距離。至於何時能夠回到疫情前水平，她認為有關預測是不切實際，因為現時本港環境，包括整體巿況及零售方面已經轉變。

本地市場方面，受到市民外遊及北上消費和探親等影響，謝邱安儀指本地零售類別表現較為普通甚至較弱，包括超市、電器和傢俬等，普遍呈單位數以至低雙位數的跌幅。

謝邱安儀續稱，雖然鐘錶珠寶以至化妝品方面，協會會員都有提到，比去年農曆新年有一定升幅，但較疫情前仍有距離。至於何時能夠回到疫情前水平，她認為有關預測是不切實際，因為現時本港環境，包括整體巿況及零售方面已經轉變。

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