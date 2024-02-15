Niklas Östberg稱，foodpanda為集團下發展較快的業務，而該品牌仍有許多發展潛力，集團投資者很喜歡該資產。至於早前市傳公司有意出售foodpanda業務，他稱絕非被迫出售，公司亦不是以培育業務再沽售為目標。

只是如果有人提供公司們認為物有所值的價格，公司仍然須理性行事。被問到何謂理想價格，Niklas Östberg僅回應「很大的價值」。

其他報道

Cathie Wood增持Tesla及Coinbase 進一步減持英偉達

美團據報承租銅鑼灣Tower 535商廈全層 涉逾一萬呎

HKBNES推出「OFFICE-IN-A-BOX」 助企業轉型至混合工作模式

韓國檢察官搜查與法巴、匯豐有關的三個場所

香港零售管理協會：新春假期化妝品及鐘錶珠寶銷售有低雙位數升幅

李澤楷據報擬出售富衛保險股權 估值冀達100億美元

吉星新能源：王平在辭任行政總裁 主席柳永坦任臨時行政總裁

半日沽空金額減24% 南方恒生科技沽空增52%

恒指半日升68點 科指升0.64% 成交、波幅減 潤地跌2%

財政預算案︱經民聯籲樓巿全面撤辣 下調股票印花稅

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 見兩周高

Tesla據報邀請中國供應商到墨西哥設廠

電動車分析師批美國交通監管機構機制過時 浪費資源 馬斯克認同

Nvidia市值超越Alphabet 成全球市值第四高

思科計劃裁員 涉約4000員工

聯儲局Barr減息前需看到數據持續良好

大摩據報將在財富管理部門裁員數百人

SpaceX將公司註冊地遷至德州

恒指低開55點 科指跌0.43% 石藥跌3% 理想跌2%

Michael Burry 增持阿里、京東ADR

日本第四季GDP萎縮0.4% 差過市場預期

港股ADR升99點 夜期高水52點 美期跌亞股升