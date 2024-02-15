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Delivery Hero CEO：很高興能保留foodpanda 願意永遠持有

亞太區地區外賣平台foodpanda母公司Delivery Hero，擬出售foodpanda部分業務，惟市傳出售最終告吹。Delivery Hero行政總裁Niklas Östberg接受CNBC訪問時表示，很高興能保留集團企下foodpanda品牌，指出其品牌已達收支平衡，不會再拖累Delivery Hero的盈利能力，更表示自己願意永遠持有。

Niklas Östberg稱，foodpanda為集團下發展較快的業務，而該品牌仍有許多發展潛力，集團投資者很喜歡該資產。至於早前市傳公司有意出售foodpanda業務，他稱絕非被迫出售，公司亦不是以培育業務再沽售為目標。

只是如果有人提供公司們認為物有所值的價格，公司仍然須理性行事。被問到何謂理想價格，Niklas Östberg僅回應「很大的價值」。

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