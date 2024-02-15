中銀香港年輕品牌「理財 TrendyToo」首度聯乘人氣動畫品牌「奶龍」，2月20日至29日於又一城舉辦《理財TrendyToo x 奶龍 賺息Gi旅》，現場設有「奶龍」打卡位、「奶龍」精品扭蛋機，更可即場製作專屬的「奶龍」動態表情包等。中銀香港更邀請「理財TrendyToo」品牌大使炎明熹於2月20日聯同「奶龍」快閃現身，除了跟大家拜年，更會向過百位幸運兒親手派發「奶龍」小禮物。
炎明熹將於2月20日（大年初十一）下午5時，與同樣活潑可愛兼人氣爆燈的「奶龍」，親臨又一城出席《理財TrendyToo x 奶龍 賺息Gi旅》新年快閃活動。屆時，「奶龍」將首度化身變「息」龍，與舞蹈員齊齊大跳「步步Goal息（Slick）Dance」。
活動期間，Gigi 更會與一眾「Gi炎粉」拜年及大派精美「奶龍」禮物。只需關注並留意「理財 TrendyToo」Instagram賬號最新消息，即有機會於活動當天獲Gigi 親手送上「奶龍」禮物乙份。
中銀香港「理財TrendyToo」推出新春推廣及獎賞。由即日起至3月31日，年齡介乎18至35歲的客戶只需經手機銀行成功開立「智盈理財」或「自在理財」賬戶，即可享迎新獎賞高達2.7萬元；於3月20日或之前完成「開戶4式」指定任務，更可享港幣活期儲蓄存款年利率優惠高達3%。
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