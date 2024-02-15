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恒指收市升65點 波幅收窄 成交470億見去年10月5日後低

美國科技股隔晚向上，推動美股上升，美期、亞股承接利好氣氛向上，港股三大指數亦見一周高，連升兩日及第3日陽燭，不過，A股、南北水休市下，港股波幅、成交均減少，其中成交跌至470.17億元，撇除上周五半日市，以全日市計，是2023年10月5日後最少，當日報470.04億元，同樣是A股休市缺北水。

恒指今早低開55點，高位升149點，低位跌128點，高低波幅278點，是2月9日後收市新低，當日報222.98點。金融、非必需消費品、信息技術股推動大市。上升股份比例為28.36%，下跌為31.34%，無升跌為40.28%。

恒指收市升65點或0.41%，報15944點，大市成交金額470億元，較上日減少17.61%；國指升24點或0.46%，報5410點。恒生科技指數收報3223點，升0.79%。

藍籌股成交金額246.83億元，佔大市成交52.51%；科指成份股成交金額117.27億元，佔大市成交24.95%；國指成份股成交金額179.19億元，佔大市成交38.12%。

24隻雙櫃台股，總成交0.37億元人民幣，相當於約0.4億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.23%，至67.25億元，佔大市成交14.3%。牛熊證成交金額27.8億元，減少28.99%；窩輪成交金額39.44億元，減少4.08%。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、中移動（0941）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌49隻升，25隻下跌，8隻無升跌。李寧（2331）升5.58%，收報20.25元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌1.91%，收報15.42元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，4隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報6.17元，升7.3%；跌幅最大的是騰訊（0700）收報285.4元，跌1.59%。

恒指曾跌穿10天線(15776.23點)，續高於20天線(15694.98點)。科指續高於10天線(3130.57點)、20天線(3151.79點)。

三大指數表現

恒指曾升最多0.94%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為1.04%。高見16029.02點，是2月8日16093.52點後最高。收市報15944.63點，是2月7日後收市新高，當日報16081.89點。連升2日，累計升198.05點，對上一次連升2日是1月24日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月25日。

科指曾升最多1.31%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為2.51%。高見3239.7點，是2月7日3320.86點後最高。收市報3223.1點，是2月6日後收市新高，當日報3243.81點。連升2日，累計升95.88點，對上一次連升2日是1月24日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月25日。

國指曾升最多0.89%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為1.8%。高見5434.21點，是2月8日5436.7點後最高。收市報5410.94點，是2月7日後收市新高，當日報5421.53點。連升2日，累計升104.15點，對上一次連升2日是1月24日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月25日。

午後消息股表現

美團（3690）據報承租銅鑼灣Tower 535商廈全層 涉逾一萬呎。收報71.35元，升0.35%。

香港寬頻（1310）旗下HKBNES推出「OFFICE-IN-A-BOX」 助企業轉型至混合工作模式。收報3.12元，跌3.41%。

韓國檢察官搜查與法巴、匯豐有關的三個場所。匯控（0005）收報61.35元，升0.9%。

吉星新能源（3395）：王平在辭任行政總裁 主席柳永坦任臨時行政總裁。收報0.216元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

Michael Burry 增持阿里、京東ADR。阿里（9988）收報71.3元，升0.71%。京東（9618）收報91.25元，升2.41%。

中國天化工（0362）最快今日公布業績。收報0.097元，跌3%。

宏利（0945）全年轉賺51億加元 增派息9.6%至0.40加元。創52周高，見177.6元，收報176.2元，升1.79%。

旭輝（0884）蝕讓悉尼住宅地套現近3.4億。收報0.24元，跌0.83%。

華南城（1668）兩票據違約，觸發股債齊暴跌。收報0.137元，升2.24%。

阿里巴巴（9988）據報尋求與沙特及阿聯酋企業合作。收報71.3元，升0.71%。

ESR（1821）在韓國推首個永續開放式物流核心基金。收報9.91元，升5.31%。

中信（0267）澳礦因擴建不成需減產。收報7.68元，跌0.65%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見40.05元，收報40元，升5.26%；年年卡（3773）創上市新高，見2.87元，收報2.83元，升1.43%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見28.6元，收報28.6元，升1.85%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見338.3元，收報338.3元，升0.8%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見71.96元，收報71.96元，升1.15%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8696.2元，收報8696.2元，升0.01%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1141.5元，收報1141.5元，升0.97%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見11.77元，收報11.77元，升3.25%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見21.16元，收報20.92元，升3.56%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見16元，收報15.81元，升4.56%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1064.95元，收報1064.95元，升0.01%；華夏納指（3086）創上市新高，見36.38元，收報36.36元，升1.11%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見868.75元，收報868.75元，升0.18%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見20.44元，收報20.42元，升2.2%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見20.58元，收報20.32元，升3.67%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1043.1元，收報1042.9元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19.39元，收報19.37元，升0.26%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.34元，收報17.34元，升0.64%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1112.05元，收報1112.05元，升0.02%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見548.45元，收報548.45元，升0.23%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.64元，收報4.64元，升0.83%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見111.5元，收報111.35元，升0.04%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.65元，收報3.65元，升1.61%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見43.32元，收報43.32元，升0.84%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見163.45元，收報163.45元，升0.03%；新東方（9901）創52周高，見72.45元，收報72.25元，升3.44%；美高梅中國（2282）創52周高，見12.74元，收報12.52元，升1.62%；ASMPT（0522）創52周高，見90元，收報89.9元，升5.15%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.05元，跌0.49%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.95元，收報6.91元，跌0.58%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見177.6元，收報176.2元，升1.79%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.2元，收報0.2元，無升跌；MONGOL MINING（0975）創52周高，見10.36元，收報10.18元，升1.9%；雲能國際（1298）創52周高，見1.3元，收報1.3元，無升跌。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，花樣年（1777）低見0.035元，收報0.039元，無升跌；稻草熊（2125）低見0.385元，收報0.42元，跌2.33%；原生態牧業（1431）低見0.1元，收報0.101元，跌5.61%；智富資源投資（0007）低見0.032元，收報0.032元，跌11.11%；海螺環保（0587）低見1.02元，收報1.06元，跌0.93%；中基長壽科學（0767）低見0.11元，收報0.11元，跌8.33%；萬保剛集團（1213）低見0.21元，收報0.21元，跌0.47%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.315元，收報0.4元，升8.11%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.064元，收報0.071元，跌1.39%；首控集團（1269）低見0.031元，收報0.034元，跌2.86%。

77隻股份創52周低，其中十隻包括，中海宏洋（0081）低見1.6元，收報1.64元，跌1.2%；信德（0242）低見0.73元，收報0.78元，升6.85%；莎莎國際（0178）低見0.79元，收報0.8元，無升跌；晶門半導體（2878）低見0.24元，收報0.245元，跌0.81%；山東黃金（1787）低見10.98元，收報11.08元，跌1.42%；中升（0881）低見12.92元，收報13.36元，跌0.6%；藥明康德（2359）低見36.45元，收報39.05元，升1.56%；中國聖牧 （1432）低見0.214元，收報0.215元，跌1.38%；中國聖牧（1432）低見0.214元，收報0.215元，跌1.38%；遠東發展（0035）低見1.16元，收報1.29元，升4.88%。

異動股

上升異動股，包括，杰地集團（8313）收報0.066元，升78.38%；巨星醫療控股（2393）收報0.044元，升51.72%；香港資源控股（2882）創52周高，見1.75元，收報1.46元，升44.55%；新石文化（1740）收報0.099元，升43.48%；星凱控股（1166）收報0.034元，升36%；中生北控生物科技（8247）收報0.67元，升31.37%；駿東控股（8277）創52周高，見0.174元，收報0.154元，升30.51%；前海健康（0911）收報0.03元，升30.43%；惠陶集團（8238）收報0.086元，升30.3%；中華銀科技（0515）收報0.11元，升26.44%；新火科技控股（1611）創52周高，見3.05元，收報2.95元，升26.07%。

下跌異動股，包括，長城微光（8286）收報0.058元，跌27.5%；景瑞（1862）收報0.029元，跌21.62%；交大慧谷（8205）收報0.28元，跌18.84%；中昌國際控股（0859）見52周低0.128元，收報0.128元，跌18.47%；先機企業集團（0176）收報0.017元，跌15%；懶豬科技（8379）收報0.127元，跌14.77%；聯合能源集團（0467）見52周低0.5元，收報0.53元，跌14.52%；SPROCOMM INTEL（1401）收報1.54元，跌14.44%；富石金融（2263）收報0.131元，跌14.38%。

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