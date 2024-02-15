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有片︱海底撈組推新舞「科目四」 小鮮肉職員化身男團拍MV

內地連鎖火鍋店海底撈（6862）出名多搞作，去年推出「科目三」舞蹈服務一度爆紅。正值新春期間，海底撈更推出新舞「科目四」，並將之拍攝成MV，在微博及小紅書發布，惹來內地網民熱議。

整條MV片片長1分22秒，片中找來5位來自不同省市分店的年輕男職員，位位化身偶像男團，齊跳新舞「科目四」，並配有不同布景及打燈，制作非常認真專業。

有內地網民驚訝海底撈製作MV水準媲美內地娛樂圈，「海底撈要改進軍演藝圈了嗎？」亦有網民非常受落，「不愧是我最愛的海底撈，希望海底撈還能提供帥哥陪吃服務（我瞎說的）」、「他們五個人會巡迴嗎，哈哈哈。」

 

 

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