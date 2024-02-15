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煤氣國家電投TERA-Award金獎得主「液態陽光」項目產品邁向商業化

由煤氣公司（0003）與國家電投聯合主辦TERA-Award智慧能源創新大賽，2021年度大賽金獎得主中國科學院大連化學物理研究所的「液態陽光甲醇合成」項目「液態陽光」，最近已與一家國際海運公司簽訂合作備忘錄，為他們提供綠色甲醇，研發成果邁向商業化。

大連化學物理研究所開發的技術，旨在將在運用偏遠地區如新疆及內蒙古等地的太陽能，生產綠色氫氣，轉化為綠色甲醇，變成液態進行常溫儲存和運輸，解決綠氫運輸成本高昂的問題。由於項目變相把太陽能貯存於甲醇之中，因此命名為「液態陽光」。該所亦憑藉參加香港的首屆TERA-Award能源創新大賽國際賽事，獲得金獎兼100萬美元獎金，為其科研項目帶來認受性和商機。此後已有多家企業紛紛與團隊洽談量產合作。

該所指出，去年國際海事組織會議上公布航運業減碳路線圖，遠洋船將使用綠色甲醇、綠色氨等作為減排手段，因此綠色甲醇頓成炙手可熱的商品。目前歐洲市場的綠色甲醇，每噸售價高達600歐元（折約5048港元）。「液態陽光」項目研究員王集傑透露，他們的綠色甲醇生產成本每噸約3800元人民幣（折約4174港元)，因此有成本優勢明顯。最近已與一家國際海運公司簽訂合作備忘錄向他們提供綠色甲醇。另外也跟能源企業洽談，簽署每年生產10萬噸綠色甲醇。他期望，新一屆TERA-Award看到更多能源界的後起之秀，讓更多零碳科技落地。現時第三屆大賽現已進入評審階段，結果將於4月公布。

 

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