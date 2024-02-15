moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

David Webb：Anya Hindmarch為K11 Musea租戶 質疑Chubby Hearts活動涉利益輸送

由文化藝術盛事基金資助的巨型紅心裝置「Chubby Hearts Hong Kong」從昨日情人節（14日）至2月24日元宵節在全港多處分別亮相。有「股壇長毛」之稱的David Webb在Facebook專頁發文，質疑新世界（0017）執行副主席兼行政總裁，以及身兼文化藝術盛事委員會主席的鄭志剛，在推廣Chubby Hearts的同時，或間接令新世界旗下商場K11 Musea受惠。

質疑鄭志剛以公帑助其租戶推廣

David Webb指出，Chubby hearts設計師Anya Hindmarch在K11 Musea設有店舖，是該商場租戶之一，不排除鄭志剛有份參與舉辦的Chubby hearts推廣活動，或對K11 Musea租金有幫助，更質疑質疑納稅人「花了多少錢來宣傳一位手袋設計師」，而且相關活動更已在倫敦舉辦過。

本報向新世界及文體旅局查詢，文體旅局回覆，文化藝術盛事委員會是政府的諮詢組織，負責向政府就吸引文化藝術盛事在香港舉辦的策略提出建議、就文化藝術盛事基金的運作提供意見，以及協助政府審議基金下的申請。委員會一直秉持公平、公開及公正為原則，所有委員（包括正副主席）均需並已嚴格按照既定機制在審批過去所有項目時作出利益申報。

其他報道

港去年12月末信用卡應收帳款總額1601億元 按季升8.5%

有片︱海底撈組推新舞「科目四」 小鮮肉職員化身男團拍MV

全日沽空金額減22% 南方恒生科技沽空增62%

恒指收市升65點 波幅收窄 成交470億見去年10月5日後低

內地餅店「彩蝶軒」首攻港  28萬租灣仔地舖

情人節緊接新春 K11 MUSEA珠寶鐘錶及奢侈品牌銷售額升80%

中銀香港：炎明熹伙拍奶龍又一城登場 2.20向過百位幸運兒送禮

Delivery Hero CEO：很高興能保留foodpanda 願意永遠持有

Cathie Wood增持Tesla及Coinbase 進一步減持英偉達

美團據報承租銅鑼灣Tower 535商廈全層 涉逾一萬呎

HKBNES推出「OFFICE-IN-A-BOX」 助企業轉型至混合工作模式

韓國檢察官搜查與法巴、匯豐有關的三個場所

香港零售管理協會：新春假期化妝品及鐘錶珠寶銷售有低雙位數升幅

李澤楷據報擬出售富衛保險股權 估值冀達100億美元

吉星新能源：王平在辭任行政總裁 主席柳永坦任臨時行政總裁