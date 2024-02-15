由文化藝術盛事基金資助的巨型紅心裝置「Chubby Hearts Hong Kong」從昨日情人節（14日）至2月24日元宵節在全港多處分別亮相。有「股壇長毛」之稱的David Webb在Facebook專頁發文，質疑新世界（0017）執行副主席兼行政總裁，以及身兼文化藝術盛事委員會主席的鄭志剛，在推廣Chubby Hearts的同時，或間接令新世界旗下商場K11 Musea受惠。
David Webb指出，Chubby hearts設計師Anya Hindmarch在K11 Musea設有店舖，是該商場租戶之一，不排除鄭志剛有份參與舉辦的Chubby hearts推廣活動，或對K11 Musea租金有幫助，更質疑質疑納稅人「花了多少錢來宣傳一位手袋設計師」，而且相關活動更已在倫敦舉辦過。
本報向新世界及文體旅局查詢，文體旅局回覆，文化藝術盛事委員會是政府的諮詢組織，負責向政府就吸引文化藝術盛事在香港舉辦的策略提出建議、就文化藝術盛事基金的運作提供意見，以及協助政府審議基金下的申請。委員會一直秉持公平、公開及公正為原則，所有委員（包括正副主席）均需並已嚴格按照既定機制在審批過去所有項目時作出利益申報。
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