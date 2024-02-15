質疑鄭志剛以公帑助其租戶推廣

David Webb指出，Chubby hearts設計師Anya Hindmarch在K11 Musea設有店舖，是該商場租戶之一，不排除鄭志剛有份參與舉辦的Chubby hearts推廣活動，或對K11 Musea租金有幫助，更質疑質疑納稅人「花了多少錢來宣傳一位手袋設計師」，而且相關活動更已在倫敦舉辦過。

本報向新世界及文體旅局查詢，文體旅局回覆，文化藝術盛事委員會是政府的諮詢組織，負責向政府就吸引文化藝術盛事在香港舉辦的策略提出建議、就文化藝術盛事基金的運作提供意見，以及協助政府審議基金下的申請。委員會一直秉持公平、公開及公正為原則，所有委員（包括正副主席）均需並已嚴格按照既定機制在審批過去所有項目時作出利益申報。

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