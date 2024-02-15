信德集團（0242）旗下持股五成的跨境客運服務商信德中旅，今日獲中信銀行（0998）授出一年期的4億元循環貸款融資，貸款息率為香港銀行同業拆息加1厘，用於再融資，條件是要確保信德及另一合資方中旅國際（0308）持股各佔五成，並保持上市地位。信德為是次融資，同意以中信銀行為受益人，並按股權比例提供擔保，涉款2億元，及另加利息及費用。
信德指，在信德中旅繼續恢復載客量至疫情前水平的同時，今次續訂融資將提供的流動資金對於其維持日常營運的現金流至關重要。集團已按承諾，向信德中旅提供2.505億元無抵押股東貸款，至今日止信德中旅未償還其金額2.155億元。
該集團今日股價收報0.78元，升6.85%，成交額達375萬元。
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