中電控股（0002）旗下中華電力，今年從中電社區節能基金撥款950萬元，推出「家居電力安全計劃」，與民政事務總署、地區民政事務處和地區服務及關愛隊伍合作，安排合資格的電力工程人員，為中電供電範圍內有需要的獨居或雙老長者、少數族裔、低收入家庭及殘疾人士，檢查及維修家居的固定電力裝置， 預計為2000個家庭改善家居電力安全。
中電總裁羅嘉進表示，中華電力於2023年開始，與社區夥伴合作，幫助長者檢查及維修家居電力裝置。今年他們增加撥款至950萬元，透過中電社區節能基金推出『家居電力安全計劃』，惠及更多基層人士。民政事務總署署長張趙凱渝表示，有關中電的免費檢查和維修家居固定的電力裝置計劃推行十分成功，證明政、商、民合作的模式卓有成效。
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