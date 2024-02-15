報道指出，其要求為去年從美國銀行「過檔」的花旗財富管理部門主管Andy Sieg所要求推行，而消息人士透露，Sieg向員工表示其策略為向客戶出售更多投資產品，務求賺取其資產管理費用。

報道亦指，Sieg加入花旗後為審視其財富管理業務，請來顧問公司McKinsey調查，發現800名花旗大戶並沒進行任何投資。

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