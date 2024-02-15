公告續指，董事會罷免徐紅紅乃主要由於徐紅紅擔任非執行董事期間，多次於各董事會會議前未能審閱相關文件、對將於有關董事會會議上討論之事宜缺乏了解，以及持續忽視向其工作郵箱發送的相關文件，導致董事會工作及流程出現不必要的延誤。

至於討論認購事項的董事會會議亦不例外。於有關認購事項的董事會會議期間，儘管有關認購事項提案之通知及相關文件已根據組織章程細則發送至徐紅紅工作郵箱，徐紅紅仍宣稱並不知悉關於認購事項之提案 ，請求將其投票推遲至董事會會議之後。

於董事會會議正式流程結束後，徐紅紅方投票反對認購事項。基於上述情況，董事會認為，徐紅紅未能履行其作為董事之責任，且罷免符合公司及股東的整體最佳利益。

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