同時，縱然分別有54%及26%的企業預計2024年內原材料／商品成本及租金方面的開支將會增加，但本地企業仍準備增加投資以支持核心業務營運與市場推廣，包括薪酬及人才培訓（33%）、 數碼轉型（22%）、廣告及市場推廣（19%）和商務應酬及旅遊（19%）。 在管理現金流方面，近半受訪企業（47%）指有足夠的現金流支付 6 個月或以上的營運開支，並有逾兩成（22%）企業預計今年未有融資的需要，但同時仍有近四分之一企業（24%）預期 年內於借貸或取得新資金方面會較困難。

這項年度調查由美國運通委託生產力局於2023年12月至2024年1月期間以電話訪問形式進行，旨在研究來自全港不同規模及行業的受訪企業對於經濟前景的看法和計劃。美國運通副總裁及亞洲地區國際市場卡業務（商業卡）總經理蔡宗修表示，有別於過去數年較保守的取態，樂見香港的企業計劃積極把握市場機遇以發展業務。

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