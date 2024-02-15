已經停牌一年零三個月的鑫苑物業服務（1895）發表公告，在其持股52.26%的控股股東鑫苑地產旗下河南鑫苑，已經於1月3日向其轉讓6所會所經營權，藉此作為收回抵押事項而蒙受的損失之補救措施。同時，其物業管理、增值，和交付前及諮詢服務仍在正常營運。其因應尋求復牌，已經正與獨立顧問合作，就未經授權的抵押事件進行獨立法證調查及監管方面，加速擴大調查範圍。
至於在確保有適當的內部監控方面，該集團已完成審查，並已全面採納及執行補救措施，但是在編製2022年度業績方面，則需要更多時間給予核數師所需的資料及文件，及按照上市規則，正物色女性候選人確保董事會多元化。其股份將繼續暫停買賣，直至達成聯交所要求的復牌指引為止。
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