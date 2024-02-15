至於在確保有適當的內部監控方面，該集團已完成審查，並已全面採納及執行補救措施，但是在編製2022年度業績方面，則需要更多時間給予核數師所需的資料及文件，及按照上市規則，正物色女性候選人確保董事會多元化。其股份將繼續暫停買賣，直至達成聯交所要求的復牌指引為止。

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