moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

鑫苑物業服務擬擴大獨立法證調查範圍 繼續停牌

已經停牌一年零三個月的鑫苑物業服務（1895）發表公告，在其持股52.26%的控股股東鑫苑地產旗下河南鑫苑，已經於1月3日向其轉讓6所會所經營權，藉此作為收回抵押事項而蒙受的損失之補救措施。同時，其物業管理、增值，和交付前及諮詢服務仍在正常營運。其因應尋求復牌，已經正與獨立顧問合作，就未經授權的抵押事件進行獨立法證調查及監管方面，加速擴大調查範圍。

至於在確保有適當的內部監控方面，該集團已完成審查，並已全面採納及執行補救措施，但是在編製2022年度業績方面，則需要更多時間給予核數師所需的資料及文件，及按照上市規則，正物色女性候選人確保董事會多元化。其股份將繼續暫停買賣，直至達成聯交所要求的復牌指引為止。

其他報道

調查：港企對今年整體營商信心輕微改善

奇點國峰：罷免非執董徐紅紅因其失職 致董事會工作及流程出現延誤

花旗據報要求旗下私銀客戶經理繳交電話報告 倡每90日至少「Sell客」1次

中電社區節能基金撥款950萬元 推家居電力安全計劃

信德合資公司獲信行4億元信貸融資  承諾向信行提供2億元擔保

David Webb：Anya Hindmarch為K11 Musea租戶 質疑Chubby Hearts活動涉利益輸送

煤氣國家電投TERA-Award金獎得主「液態陽光」項目產品邁向商業化

港去年12月末信用卡應收帳款總額1601億元 按季升8.5%

有片︱海底撈組推新舞「科目四」 小鮮肉職員化身男團拍MV

全日沽空金額減22% 南方恒生科技沽空增62%

恒指收市升65點 波幅收窄 成交470億見去年10月5日後低

內地餅店「彩蝶軒」首攻港  28萬租灣仔地舖

情人節緊接新春 K11 MUSEA珠寶鐘錶及奢侈品牌銷售額升80%

中銀香港：炎明熹伙拍奶龍又一城登場 2.20向過百位幸運兒送禮

Delivery Hero CEO：很高興能保留foodpanda 願意永遠持有

Cathie Wood增持Tesla及Coinbase 進一步減持英偉達

美團據報承租銅鑼灣Tower 535商廈全層 涉逾一萬呎

HKBNES推出「OFFICE-IN-A-BOX」 助企業轉型至混合工作模式

韓國檢察官搜查與法巴、匯豐有關的三個場所

香港零售管理協會：新春假期化妝品及鐘錶珠寶銷售有低雙位數升幅

李澤楷據報擬出售富衛保險股權 估值冀達100億美元

吉星新能源：王平在辭任行政總裁 主席柳永坦任臨時行政總裁