中銀香港（2388）表示，將於明日年初七（16日），透過其支付工具BoC Pay推出「人日賞利市」活動，客戶透過BoC Pay指定頁面成功登記活動，並於2月7日至23日期間透過BoC Pay派發電子利是，可額外獲贈20元BoC Pay百佳優惠券。
中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，今年是第五年推出電子利市服務。今年年廿八至年初五期間（2月8日至14日），客戶透過BoC Pay派發電子利是的總筆數與去年同期相比增長逾六成，可見電子利是愈來愈受歡迎。該行推出人日賞利市活動，鼓勵更多客戶使用電子利是服務。
此外，中銀推出抽獎活動，為使用電子利是的客戶提供8888元抽獎，及最多128元BoC Pay百佳優惠券。
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