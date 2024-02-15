moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中銀明日推電子利市獎賞 派利市送20元超市優惠券

中銀香港（2388）表示，將於明日年初七（16日），透過其支付工具BoC Pay推出「人日賞利市」活動，客戶透過BoC Pay指定頁面成功登記活動，並於2月7日至23日期間透過BoC Pay派發電子利是，可額外獲贈20元BoC Pay百佳優惠券。

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，今年是第五年推出電子利市服務。今年年廿八至年初五期間（2月8日至14日），客戶透過BoC Pay派發電子利是的總筆數與去年同期相比增長逾六成，可見電子利是愈來愈受歡迎。該行推出人日賞利市活動，鼓勵更多客戶使用電子利是服務。

此外，中銀推出抽獎活動，為使用電子利是的客戶提供8888元抽獎，及最多128元BoC Pay百佳優惠券。

其他報道

鑫苑物業服務擬擴大獨立法證調查範圍 繼續停牌

調查：港企對今年整體營商信心輕微改善

奇點國峰：罷免非執董徐紅紅因其失職 致董事會工作及流程出現延誤

花旗據報要求旗下私銀客戶經理繳交電話報告 倡每90日至少「Sell客」1次

中電社區節能基金撥款950萬元 推家居電力安全計劃

信德合資公司獲信行4億元信貸融資  承諾向信行提供2億元擔保

David Webb：Anya Hindmarch為K11 Musea租戶 質疑Chubby Hearts活動涉利益輸送

煤氣國家電投TERA-Award金獎得主「液態陽光」項目產品邁向商業化

港去年12月末信用卡應收帳款總額1601億元 按季升8.5%

有片︱海底撈組推新舞「科目四」 小鮮肉職員化身男團拍MV

全日沽空金額減22% 南方恒生科技沽空增62%

恒指收市升65點 波幅收窄 成交470億見去年10月5日後低

內地餅店「彩蝶軒」首攻港  28萬租灣仔地舖

情人節緊接新春 K11 MUSEA珠寶鐘錶及奢侈品牌銷售額升80%

中銀香港：炎明熹伙拍奶龍又一城登場 2.20向過百位幸運兒送禮

Delivery Hero CEO：很高興能保留foodpanda 願意永遠持有

Cathie Wood增持Tesla及Coinbase 進一步減持英偉達

美團據報承租銅鑼灣Tower 535商廈全層 涉逾一萬呎

HKBNES推出「OFFICE-IN-A-BOX」 助企業轉型至混合工作模式

韓國檢察官搜查與法巴、匯豐有關的三個場所

香港零售管理協會：新春假期化妝品及鐘錶珠寶銷售有低雙位數升幅

李澤楷據報擬出售富衛保險股權 估值冀達100億美元