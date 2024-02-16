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道指升348點 標指創收市價計新高 金龍指數見逾1個月高

美息回落，債息倒掛擴大，美股上升，標指創收市價計新高，金龍指數連升兩日見逾1個月高。美國零售創近一年最大降幅，製造業產值三個月來首次下滑，減息憧憬和科技股業績推動美股上升。周四機構對聯儲局隔夜逆回購工具的使用量自2021年以來首次跌破5,000億美元，華爾街一些人士認為，需求減少可能表明富餘的流動性正在從金融系統消失。彭博社引述消息指，蘋果接近完成一款面向應用程式開發者的關鍵AI工具，將與微軟的GitHub Copilot競爭。

道瓊斯工業平均指數收漲348點，升幅0.91%，報38773點。標普500指數收漲29點，升幅0.59%，報5029點。納斯達克綜合指數收漲47點，或0.3%，報15906點。

高盛升1.95%，報美385.42元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻48點，而微軟跌0.72%，報406.56元，拖累道指19點。

科技股方面，蘋果收市報183.86元，跌0.15%，谷歌母公司Alphabet收市報142.77元，跌2.17%，亞馬遜收市報169.8元，跌0.69%，Facebook收市報484.03元，升2.27%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.69%，報488點。德國DAX指數收漲0.6%，報17046點；法國CAC 40指數漲0.87%，報7743點；英國富時100指數收漲0.39%，報7597點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.95%，報6052點。

美國2年期債息曾跌最多1.7%，是2月14日後最大跌幅，當日跌幅為2.31%。低見4.4999厘，是2月13日4.4424厘後最低。收市報4.574厘，是2月12日後收市新低，當日報4.4738厘。連跌2日，累計跌0.0839厘，對上一次連跌2日是2月1日。

美國10年期債息曾跌最多1.74%，是2月6日後最大跌幅，當日跌幅為1.95%。低見4.1812厘，是2月13日4.125厘後最低。收市報4.23厘，是2月12日後收市新低，當日報4.1793厘。連跌2日，累計跌0.0843厘，對上一次連跌2日是1月30日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至35.173基點，是2月13日35.77基點後最闊。收市報34.609基點，是2月2日後收市最闊，當日報34.821基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至120.585基點，是2月13日126.944基點後最闊。收市報116.284基點，是2月12日後收市最闊，當日報122.08基點。連跌2日，累計跌7.752點，對上一次連跌2日是1月30日。

道指曾升最多0.93%，是2月1日後最大升幅，當日升幅為0.98%。高見38781.89點，是2月12日38927.08點後最高。收市報38773.12點，是2月12日後收市新高，當日報38797.38點。連升2日，累計升500.37點，對上一次連升2日是2月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月7日。

標指曾升最多0.64%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為1%。高見5032.72點，是2月12日5048.39點後最高。創收市價計新高。連升2日，累計升76.56點，對上一次連升2日是2月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月7日。

納指曾升最多0.33%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為1.34%。高見15911.22點，是2月12日16080.07點後最高。收市報15906.17點，是2月12日後收市新高，當日報15942.55點。連升2日，累計升250.57點，對上一次連升2日是2月7日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月9日。

金龍指數曾升最多1.19%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為3.46%。高見6067.09點，是1月12日6082.3點後最高。收市報6052.19點，是1月8日後收市新高，當日報6112.95點。連升2日，累計升256.6點，對上一次連升2日是2月12日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月12日。