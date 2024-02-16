個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.37%，折合報286.46元；阿里巴巴（9988）升1.21%，折合報72.16元；美團（3690）跌0.65%，折合報12.64元；匯控（0005）升1.65%，折合報62.36元；建行（0939）升0.38%，折合報4.71元。

道期現跌0.123%；標期現跌0.03%；納期現升0.15%。日本東證指數現升1.26%；韓國KOSPI指數現升0.53%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.49%。

VIX指數隔晚跌2.57%或0.37點，報14.01點。

紐油現升0.14%或0.1美元，報78.14美元；布油現升1.54%或1.26美元，報82.86美元；金價現跌0.07%或1.45美元，報2002.95美元；LME 銅期貨隔晚升1.42%或117美元，報8314美元。比特幣現升1.08%或557.55美元，報51928.86美元；美國10年期債息現升0.41%或0.0176厘，報4.2476厘。

今日焦點股份可留意：

金沙中國（1928）最快今公布業績。

捷榮（2119）最快今公布特別股息情況。

弘陽地產（1996）：紐約梅隆銀行提呈清盤 正尋求法律意見。

巨濤（3303）逾一成折讓價，配股集資逾8200萬元。

奇點國峰（1280）：罷免非執董徐紅紅因其失職，致董事會工作及流程出現延誤。

信德（0242）合資公司獲信行4億元信貸融資，承諾向信行提供2億元擔保。

煤氣（0003）國家電投TERA-Award金獎得主「液態陽光」項目產品邁向商業化。

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