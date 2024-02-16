moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開62點 上試50天線 科指升0.25%

恒指今早高開62點或0.4%，報16007點，大市成交金額28億元；國指今早高開17點或0.33%，報5428點。恒生科技指數開市報3231點，升0.25%。

非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為5.24%，下跌為1.33%，無升跌為93.42%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。創科實業（0669）、中電（0002）、中國人壽（2628）拖累大市。

藍籌41隻升，7隻下跌，34隻無升跌。藥明生物（2269）升7.38%，報19.5元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌2.61%，報14.94元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，4隻下跌，16隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）報6.58元，升6.65%；跌幅最大的是金山軟件（3888）報20.15元，跌1.23%。

恒指上試50天線(16144.12點)。科指10天線(3153.12點)上試20天線(3155.35點)。

金沙中國（1928）最快今公布業績。開市報23.45元，升0.43%。

捷榮（2119）最快今公布特別股息情況。開市報0.67元，無升跌。

弘陽地產（1996）：紐約梅隆銀行提呈清盤 正尋求法律意見。無成交，報0.077元。

巨濤（3303）逾一成折讓價，配股集資逾8200萬元。開市報0.465元，無升跌。

奇點國峰（1280）：罷免非執董徐紅紅因其失職，致董事會工作及流程出現延誤。無成交，報0.7元。

信德（0242）合資公司獲信行4億元信貸融資，承諾向信行提供2億元擔保。無成交，報0.78元。

煤氣（0003）國家電投TERA-Award金獎得主「液態陽光」項目產品邁向商業化。開市報5.77元，升0.17%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見40.8元，開市報40.8元，升2%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見188元，開市報188元，升6.7%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.915元，開市報7.885元，升0.64%。

異動股

上升異動股，包括，巨星醫療控股（2393）開市報0.05元，升13.64%；米技國際控股（1715）開市報0.041元，升10.81%；天譽置業（0059）開市報0.012元，升9.09%；華住集團－Ｓ（1179）開市報28元，升6.87%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見188元，開市報188元，升6.7%；萬國數據（9698）開市報6.58元，升6.65%；裕承科金（0279）開市報0.035元，升6.06%；雄岸科技（1647）開市報0.087元，升4.82%；卓航控股（1865）開市報0.046元，升4.55%；恩典生命科技（2112）開市報0.24元，升4.35%。

下跌異動股，包括，順風清潔能源（1165）平上市低位0.013元，開市報0.013元，跌7.14%；眾誠能源（2337）開市報4.79元，跌3.23%；國農金融投資（8120）開市報0.138元，跌2.82%；楓葉教育（1317）開市報0.35元，跌2.78%；南戈壁（1878）開市報4.27元，跌2.51%；渤海銀行（9668）開市報1元，跌1.96%；薈萃國際（控股）（8041）開市報0.285元，跌1.72%；環球戰略集團（8007）開市報0.058元，跌1.69%；藥明康德（2359）開市報38.4元，跌1.66%。

其他報道

蘋果據報接近完成一款人工智能工具

港股ADR升118點 夜期高水59點 亞股升美期個別發展

弘陽地產：紐約梅隆銀行提呈清盤 正尋求法律意見

道指升348點 標指創收市價計新高 金龍指數見逾1個月高