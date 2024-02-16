恒指今早高開62點或0.4%，報16007點，大市成交金額28億元；國指今早高開17點或0.33%，報5428點。恒生科技指數開市報3231點，升0.25%。
非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為5.24%，下跌為1.33%，無升跌為93.42%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。創科實業（0669）、中電（0002）、中國人壽（2628）拖累大市。
藍籌41隻升，7隻下跌，34隻無升跌。藥明生物（2269）升7.38%，報19.5元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌2.61%，報14.94元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，4隻下跌，16隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）報6.58元，升6.65%；跌幅最大的是金山軟件（3888）報20.15元，跌1.23%。
恒指上試50天線(16144.12點)。科指10天線(3153.12點)上試20天線(3155.35點)。
金沙中國（1928）最快今公布業績。開市報23.45元，升0.43%。
捷榮（2119）最快今公布特別股息情況。開市報0.67元，無升跌。
弘陽地產（1996）：紐約梅隆銀行提呈清盤 正尋求法律意見。無成交，報0.077元。
巨濤（3303）逾一成折讓價，配股集資逾8200萬元。開市報0.465元，無升跌。
奇點國峰（1280）：罷免非執董徐紅紅因其失職，致董事會工作及流程出現延誤。無成交，報0.7元。
信德（0242）合資公司獲信行4億元信貸融資，承諾向信行提供2億元擔保。無成交，報0.78元。
煤氣（0003）國家電投TERA-Award金獎得主「液態陽光」項目產品邁向商業化。開市報5.77元，升0.17%。
破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見40.8元，開市報40.8元，升2%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見188元，開市報188元，升6.7%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.915元，開市報7.885元，升0.64%。
異動股
上升異動股，包括，巨星醫療控股（2393）開市報0.05元，升13.64%；米技國際控股（1715）開市報0.041元，升10.81%；天譽置業（0059）開市報0.012元，升9.09%；華住集團－Ｓ（1179）開市報28元，升6.87%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見188元，開市報188元，升6.7%；萬國數據（9698）開市報6.58元，升6.65%；裕承科金（0279）開市報0.035元，升6.06%；雄岸科技（1647）開市報0.087元，升4.82%；卓航控股（1865）開市報0.046元，升4.55%；恩典生命科技（2112）開市報0.24元，升4.35%。
下跌異動股，包括，順風清潔能源（1165）平上市低位0.013元，開市報0.013元，跌7.14%；眾誠能源（2337）開市報4.79元，跌3.23%；國農金融投資（8120）開市報0.138元，跌2.82%；楓葉教育（1317）開市報0.35元，跌2.78%；南戈壁（1878）開市報4.27元，跌2.51%；渤海銀行（9668）開市報1元，跌1.96%；薈萃國際（控股）（8041）開市報0.285元，跌1.72%；環球戰略集團（8007）開市報0.058元，跌1.69%；藥明康德（2359）開市報38.4元，跌1.66%。
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