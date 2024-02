OpenAI在社交平台X發文指,Sora可以快速製作長達一分鐘的影片,內容可以呈現「具有多個角色、特定類型的動作、以及主題和背景的準確細節的複雜場景」。

OpenAI在X平台發布部分測試影片,以「時尚女性在東京雨後街頭慢步」為提示字的短片可見,地面上的水漬倒影細節逼真,燈光效果亦與實景接近。

Prompt: “A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. she wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. she wears sunglasses and red lipstick. she walks confidently and casually.… pic.twitter.com/cjIdgYFaWq

