港元現報7.8209元貶值15點子，曾貶值最多23點子，報7.8217元，亦曾升值最多4點子，報7.819元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升13.11點子至4.18821%，是2024年2月9日後最高；1星期HIBOR升0.63點子至4.52696%；2星期HIBOR升0.49點子至4.52911%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.66點子至4.69345%；6個月期HIBOR跌0.99點子至4.70173%；12個月期HIBOR跌0.35點子至4.75839%。

美元指數現報104.396升值0.1點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43583%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8914%，連續4日收窄，利差是2024年2月02日後最窄，當日差距為-0.8873%。

對上一次連續4日收窄，是2023年11月22日，當日利差報-0.1102%。