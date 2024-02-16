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恒指半日升297點 升穿50天線 科指升2.6% 10天線升穿20天線

減息憧憬及業績公布推動美股上升，亞股跟隨向上，美期則個別發展，恒指今早高開62點，高位升303點，低位跌7點，高低波幅311點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為19.3%，下跌為6.38%，無升跌為74.31%。

恒指半日升297點或1.87%，報16242點，大市成交金額324億元；國指升110點或2.05%，報5521點。恒生科技指數收報3309點，升2.69%。

藍籌股成交金額143.66億元，佔大市成交44.33%；科指成份股成交金額74.41億元，佔大市成交22.96%；國指成份股成交金額108.83億元，佔大市成交33.58%。

24隻雙櫃台股，總成交0.16億元人民幣，相當於約0.17億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.96%，至61.89億元，佔大市成交19.06%。牛熊證成交金額24.48億元，減少11.96%；窩輪成交金額37.41億元，減少5.15%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。創科實業（0669）、東方海外（0316）、中升（0881）拖累大市。

藍籌81隻升，1隻下跌，0隻無升跌。藥明生物（2269）升12.45%，收報17.34元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌0.36%，收報84.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報6.95元，升12.64%；升幅最少的是網易（9999）收報169.4元，升0.47%。

恒指升穿50天線(16148.81點)。科指10天線(3160.99點)升穿20天線(3159.29點)。

北水、南水休市。

龍光（3380）清盤呈清遭法院駁回。收報0.62元，升10.71%。

金沙中國（1928）最快今公布業績。收報24.4元，升4.5%。

捷榮（2119）最快今公布特別股息情況。收報0.68元，升1.49%。

弘陽地產（1996）：紐約梅隆銀行提呈清盤 正尋求法律意見。平上市低位0.07元，收報0.077元，無升跌。

巨濤（3303）逾一成折讓價，配股集資逾8200萬元。收報0.495元，升6.45%。

奇點國峰（1280）：罷免非執董徐紅紅因其失職，致董事會工作及流程出現延誤。收報0.69元，跌1.43%。

信德（0242）合資公司獲信行4億元信貸融資，承諾向信行提供2億元擔保。收報0.8元，升2.56%。

煤氣（0003）國家電投TERA-Award金獎得主「液態陽光」項目產品邁向商業化。收報5.89元，升2.26%。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見42.05元，收報42元，升5%；年年卡（3773）創上市新高，見3.02元，收報2.98元，升5.3%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見338.7元，收報338.7元，升0.12%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見16.27元，收報16.2元，升2.47%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1065.35元，收報1065.35元，升0.04%；華夏納指（3086）創上市新高，見36.4元，收報36.4元，升0.11%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見869.2元，收報869.1元，升0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1043.2元，收報1042.9元，無升跌；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19.7元，收報19.66元，升1.5%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見111.6元，收報111.3元，跌0.04%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見43.44元，收報43.44元，升0.28%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見87.12元，收報87元，升0.58%；知行汽車（1274）創上市新高，見59.4元，收報57.8元，跌1.45%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見82.52元，收報82.52元，升1.55%；光正教育（6068）創52周高，見0.395元，收報0.37元，升5.71%；天立教育（1773）創52周高，見3.55元，收報3.55元，升10.25%；美高梅中國（2282）創52周高，見12.94元，收報12.76元，升1.92%；九龍倉集團（0004）創52周高，見25.95元，收報25.8元，升0.98%；數字王國（0547）創52周高，見0.5元，收報0.45元，無升跌；信保環球控股（0723）創52周高，見0.016元，收報0.016元，升23.08%；萊爾斯丹（0738）創52周高，見0.43元，收報0.43元，升7.5%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.98元，收報6.91元，無升跌；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見193.5元，收報191.8元，升8.85%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，康橋悅（2205）低見0.425元，收報0.465元，跌1.06%；京基智慧文化（0550）低見0.151元，收報0.165元，跌11.29%；和嘉控股（0704）低見0.102元，收報0.102元，跌17.74%；聯合醫務（0722）低見0.49元，收報0.495元，跌4.81%；新天地產集團（0760）低見0.115元，收報0.115元，跌8%；美捷滙控股（1389）低見0.141元，收報0.147元，跌13.02%；腦洞科技（2203）低見0.05元，收報0.057元，跌6.56%；康橋悅生活（2205）低見0.425元，收報0.465元，跌1.06%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見26.2元，收報26.35元，跌5.39%；樂華娛樂（2306）低見0.87元，收報0.93元，升4.49%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，晶門半導體（2878）低見0.236元，收報0.25元，升2.04%；恒隆集團（0010）低見9.01元，收報9.41元，升0.32%；茂盛控股（0022）低見0.046元，收報0.046元，跌13.21%；莎莎國際（0178）低見0.78元，收報0.82元，升2.5%；中國醫療網絡（0383）低見0.7元，收報0.7元，無升跌；聯合能源集團（0467）低見0.47元，收報0.53元，無升跌；俄鋁（0486）低見2.31元，收報2.45元，升0.82%；山東墨龍（0568）低見1.53元，收報1.57元，跌3.68%；中國三迪（0910）低見0.061元，收報0.061元，跌4.69%；MATRIX HOLDINGS（1005）低見0.87元，收報0.87元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，一元宇宙（1616）收報0.021元，升90.91%；偉鴻集團控股（3321）收報0.75元，升87.5%；巨星醫療控股（2393）收報0.064元，升45.45%；大灣區聚變力量（1189）收報0.052元，升40.54%；長城微光（8286）收報0.078元，升34.48%；運興泰集團（8362）創52周高，見0.069元，收報0.069元，升30.19%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.51元，升27.5%；中旭未來（9890）收報32.7元，升24.1%；港灣數字（0913）收報0.94元，升23.68%；萬星控股（8093）收報0.117元，升23.16%。

下跌異動股，包括，華泰瑞銀（8006）收報0.135元，跌27.03%；杰地集團（8313）收報0.05元，跌24.24%；雅仕維（1993）收報0.77元，跌23%；帝國金融集團（8029）收報0.075元，跌21.88%；中港石油（0632）收報0.125元，跌19.35%；中國恒有源集團（8128）收報0.045元，跌18.18%；和嘉控股（0704）創上市新低，見0.102元，收報0.102元，跌17.74%；民富國際（8511）平上市低位0.026元，收報0.026元，跌16.13%；民生國際（0938）收報1.05元，跌16%；時時服務（8181）收報0.063元，跌13.7%；朝威控股（8059）收報0.013元，跌13.33%。

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