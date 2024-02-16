減息憧憬及業績公布推動美股上升，亞股跟隨向上，美期則個別發展，恒指今早高開62點，高位升303點，低位跌7點，高低波幅311點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為19.3%，下跌為6.38%，無升跌為74.31%。