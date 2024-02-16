銀河-聯昌證券分析師鄭懷武表示，「白名單項目的進展快於預期，看起來監管機構這次向銀行施加了更大的壓力，要求他們向開發商提供貸款」。

中海外（0688）收報11.94元，升6.23%；龍湖（0960）收報9.39元，升10.34%；潤地（1109）收報24.95元，升6.17%；碧桂園（2007）收報0.71元，升7.58%。非藍籌內房上升，合景泰富（1813）收報0.475元，升14.46%；綠城中國（3900）收報6.31元，升10.31%；寶龍地產（1238）收報0.68元，升9.68%；佳兆業（1638）收報0.117元，升11.43%；龍光地產（3380）收報0.62元，升10.71%；世茂集團（0813）收報0.47元，升10.59%；雅居樂（3383）收報0.74元，升12.12%；旭輝（0884）收報0.265元，升10.42%；富力（2777）收報1.1元，升11.11%；遠洋集團（3377）收報0.375元，升11.94%。

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