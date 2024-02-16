他指出，集團近年主要銷售咖啡機佔最大比重，亦旁及過往主力發展的熨斗及衣物護理產品市場。其咖啡機主要銷售到德、法、意、英等歐洲市場，受到俄烏戰事影響，他不諱言有影響到當地消費情緒，加上外國對中國實施制裁措施，因此致客戶落單相對審慎，亦淘汰了部分競爭對手。登輝本身則有穩定客源，加上市場對高質的咖啡機產品需求持續，因此隨著市場在今年第二季完成去庫存，已見客戶落單正常化。隨著他們推出新產品，他料有助今年業務表現。

登輝向來的策略是保持毛利率在30%左右，陳偉明該說，若低過這個毛利率水平時尋求產品加價，或在適當時減價，料調整售價的效應產生的時間差約需時9個月。他們亦會透過中港研發過百人團隊，加強產品的研發，確保在量產下沖泡效果及質素的穩定性。至於最近紅海貨船受襲事件，他說，他們會因應航運時間拉長10至12天提早規劃及準備好出貨，加上定價是以船上交貨（FOB）計值並由客戶承擔費用，就算運輸成本增加佔產品成本比例並不多。

隨著登輝完成惠州廠房建設，他稱，集團現時的產能利用率約有六成，並開始著手進行工業4.0的組件自動化生產，首套自動化工作已完成，料明年底前可完成餘下四套自動化組件組裝工作，屆時有望減少一半組件組裝人手。隨著疫後復常，他見到佔產品成本達七成的原料部份，尤其佔比較大的塑膠件價錢相對穩定，並且會密切留意人民幣匯率變化對成本變化的影響，亦會探討在廠間使用太陽能發電。他說，去年人民幣轉弱，對毛利率提升有助。另集團去年上半年有85.8%生意來自歐洲，他不諱言會尋求市場多元化及作出平衡，例如開拓新客戶，及在地區上尋求打開如巴西及阿根廷等國家為主的南美洲市場以至中東市場。由於集團淨持現金，他相信足以應付今年擬進行的3000萬元資本開支計劃，並且保持過往逾八成股息派發比率。

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