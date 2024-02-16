恒指今早高開62點，高位升449點，低位跌7點，高低波幅457點，是2月6日後收市新高，當日報612.82點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為50.03%，下跌為18.32%，無升跌為31.63%。

恒指收市升395點或2.48%，報16339點，大市成交金額706億元，較上日增加50.28%，是2月8日777.13億元成交後最多；國指升147點或2.73%，報5558點。恒生科技指數收報3342點，升3.71%。

藍籌股成交金額381.27億元，佔大市成交54%；科指成份股成交金額185.41億元，佔大市成交26.26%；國指成份股成交金額290.67億元，佔大市成交41.17%。

24隻雙櫃台股，總成交0.6億元人民幣，相當於約0.65億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加14.84%，至77.23億元，佔大市成交10.93%。牛熊證成交金額33.32億元，增加19.84%；窩輪成交金額43.91億元，增加11.32%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。神華（1088） 、東方海外（0316）、中升（0881）拖累大市。

藍籌81隻升，0隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升12.06%，收報17.28元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 無升跌，收報29.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報7.06元，升14.42%；升幅最小的是聯想（0992）收報8.38元，升0.48%。

恒指升穿50天線(16150.77點)。科指10天線(3164.27點)升穿20天線(3160.93點)。

北水、南水休市。

三大指數即日表現

恒指曾升最多2.82%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為4.15%。高見16394.16點，是2月7日16408.15點後最高。收市報16339.96點，是1月5日後收市新高，當日報16535.33點。連升3日，累計升593.38點，對上一次連升3日是1月25日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2023年7月28日。

科指曾升最多4.17%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為7.08%。高見3357.5點，是1月16日3413.37點後最高。今日收市報3342.73點，是1月15日後收市新高，當日報3404點。連升3日，累計升215.51點，對上一次連升3日是1月25日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2023年11月7日。

國指曾升最多3.13%，是2月6日後最大升幅，當日升幅為5.08%。高見5580.19點，是1月8日5615.81點後最高。收市報5558.86點，是1月5日後收市新高，當日報5606.98點。連升3日，累計升252.07點，對上一次連升3日是1月25日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2023年6月6日。

一周表現

恒指本周累升3.77%或593點，升幅是1月26日後最大，當時收市升幅為4.2%；恒指連升2周，對上一次連升2周，是2023年11月24日；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升14.53%，其次為李寧（2331）及信義玻璃（0868），分別升14%及11.35%。而表現最差的是藥明康德（2359），累跌13.65%，其次為電能實業（0006）及華潤電力（0836），分別跌1.63%及1.4%。

國指本周累升4.75%或252點，升幅是2023年12月29日後最大，當時收市升幅為5.09%；國指連升2周，對上一次連升2周，是2023年11月24日；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升16.28%，其次為李寧（2331）及京東（9618），分別升14%及11.27%。而表現最差的是神華（1088），無升跌，其次為中移動（0941）及中石油（0857），分別升0.23%及0.53%。

科指本周累升6.89%或215點，升幅是2023年7月28日後最大，當時收市升幅為8.83%；科指連升2周，對上一次連升2周，是2023年11月24日；成份股全升，本周表現最佳的是萬國數據（9698），累升28.13%，其次為閱文（0772）及小鵬（9868），分別升17.83%及16.28%。而表現最差的是騰訊（0700），累升1.6%，其次為聯想（0992）及海爾智家（6690），分別升3.2%及3.43%。

午後消息股表現

內銀支持逾8200個內房項目合理融資 多隻內房股升逾一成。中海外（0688）收報11.94元，升6.23%。龍湖（0960）收報9.38元，升10.22%。潤地（1109）收報24.9元，升5.96%。碧桂園（2007）收報0.72元，升9.09%。

非藍籌內房方面，景瑞（1862）收報0.045元，升55.17%；合景泰富（1813）收報0.48元，升15.66%；雅居樂（3383）收報0.76元，升15.15%；遠洋集團（3377）收報0.385元，升14.93%；世茂集團（0813）收報0.485元，升14.12%；旭輝（0884）收報0.27元，升12.5%；融創（1918）收報1.29元，升12.17%；寶龍地產（1238）收報0.69元，升11.29%；。

內銀股方面，中行（3988）收報3.01元，升0.67%。工行（1398）收報3.93元，升1.03%。農行（1288）收報3.13元，升0.64%。建行（0939）收報4.72元，升0.64%。郵儲銀行（1658）收報4.11元，升2.24%。交通銀行（3328）收報4.88元，升1.46%。

今早及隔晚消息股表現

龍光（3380）清盤呈清遭法院駁回。收報0.62元，升10.71%。

金沙中國（1928）最快今公布業績。收報24.5元，升4.93%。

捷榮（2119）最快今公布特別股息情況。收報0.68元，升1.49%。

弘陽地產（1996）：紐約梅隆銀行提呈清盤 正尋求法律意見。平上市低位0.07元，收報0.08元，升3.9%。

巨濤（3303）逾一成折讓價，配股集資逾8200萬元。收報0.48元，升3.23%。

奇點國峰（1280）：罷免非執董徐紅紅因其失職，致董事會工作及流程出現延誤。收報0.65元，跌7.14%。

信德（0242）合資公司獲信行4億元信貸融資，承諾向信行提供2億元擔保。收報0.8元，升2.56%。

煤氣（0003）國家電投TERA-Award金獎得主「液態陽光」項目產品邁向商業化。收報5.92元，升2.78%。

破頂股表現

破頂股包括，國銀金租（1606）創上市新高，見2.2元，收報2.16元，升8%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）創上市新高，見42.35元，收報42.35元，升5.88%；年年卡（3773）創上市新高，見3.02元，收報2.91元，升2.83%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見339.4元，收報339.4元，升0.33%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8703.25元，收報8703.25元，升0.08%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1153.5元，收報1153元，升1.01%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見16.27元，收報16.06元，升1.58%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1066.2元，收報1066.2元，升0.12%；華夏納指（3086）創上市新高，見36.46元，收報36.46元，升0.28%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見869.2元，收報869.1元，升0.04%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1043.2元，收報1042.9元，無升跌；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19.7元，收報19.62元，升1.29%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.45元，收報17.45元，升0.63%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1112.55元，收報1112.55元，升0.04%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.654元，收報4.654元，升0.3%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見111.6元，收報111.3元，跌0.04%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.654元，收報3.654元，升0.11%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見43.44元，收報43.44元，升0.28%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見87.12元，收報86.86元，升0.42%；知行汽車（1274）創上市新高，見60.05元，收報58.5元，跌0.26%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見82.52元，收報82.1元，升1.03%；首創鉅大（1329）創52周高，見0.95元，收報0.95元，升18.75%；光正教育（6068）創52周高，見0.395元，收報0.385元，升10%；天立教育（1773）創52周高，見3.91元，收報3.91元，升21.43%；美高梅中國（2282）創52周高，見12.94元，收報12.8元，升2.24%；九龍倉集團（0004）創52周高，見26.4元，收報26.3元，升2.94%；南戈壁（1878）創52周高，見5.08元，收報5元，升14.16%；數字王國（0547）創52周高，見0.5元，收報0.46元，升2.22%；信保環球控股（0723）創52周高，見0.016元，收報0.015元，升15.38%；萊爾斯丹（0738）創52周高，見0.43元，收報0.43元，升7.5%。

破底股方面

29隻股份創上市新低，其中十隻包括，康橋悅（2205）低見0.425元，收報0.465元，跌1.06%；飛道旅遊科技（8069）低見0.045元，收報0.047元，跌2.08%；智富資源投資（0007）低見0.031元，收報0.031元，跌3.13%；大中華控股（0021）低見0.053元，收報0.059元，跌7.81%；歲寶百貨（0312）低見0.034元，收報0.039元，跌11.36%；鼎億集團投資（0508）低見0.15元，收報0.154元，跌13.97%；京基智慧文化（0550）低見0.151元，收報0.165元，跌11.29%；和嘉控股（0704）低見0.102元，收報0.107元，跌13.71%；聯合醫務（0722）低見0.49元，收報0.52元，無升跌；新天地產集團（0760）低見0.115元，收報0.115元，跌8%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，晶門半導體（2878）低見0.236元，收報0.255元，升4.08%；恒隆集團（0010）低見9.01元，收報9.55元，升1.81%；茂盛控股（0022）低見0.046元，收報0.053元，無升跌；萬邦投資（0158）低見92.3元，收報92.3元，無升跌；莎莎國際（0178）低見0.78元，收報0.84元，升5%；麗新國際（0191）低見0.67元，收報0.67元，無升跌；天德地產（0266）低見2.2元，收報2.2元，無升跌；太興置業（0277）低見2.6元，收報2.6元，無升跌；永發置業（0287）低見4.7元，收報4.7元，無升跌；三和精化（0301）低見0.95元，收報0.97元，跌6.73%。

異動股

上升異動股，包括，偉鴻集團控股（3321）創52周高，見1.08元，收報1.03元，升157.5%；一元宇宙（1616）收報0.022元，升100%；中油潔能控股（1759）收報0.65元，升58.54%；景瑞（1862）收報0.045元，升55.17%；新華通訊頻媒（0309）收報0.042元，升50%；環能國際（1102）創52周高，見0.149元，收報0.095元，升46.15%；巨星醫療控股（2393）收報0.064元，升45.45%；大灣區聚變力量（1189）收報0.05元，升35.14%；Keep（3650）收報5.14元，升32.47%；中國藝術金融（1572）收報0.18元，升30.43%。

下跌異動股，包括，杰地集團（8313）收報0.044元，跌33.33%；雅仕維（1993）收報0.77元，跌23%；客思控股（8173）見52周低0.375元，收報0.375元，跌22.68%；中國投融資（1226）收報0.7元，跌20.45%；帝國金融集團（8029）收報0.077元，跌19.79%；中國新經濟投資（0080）收報0.122元，跌19.74%；高科橋（9963）收報0.26元，跌18.75%；中國恒有源集團（8128）收報0.045元，跌18.18%；環球實業科技（1026）收報0.088元，跌16.98%；錦勝集團（控股）（0794）收報0.166元，跌16.16%；四威科技（1202）收報0.65元，跌15.58%。

其他報道

登輝料客戶第二季完成去庫存助落單恢復正常 今年資本開支3000萬

內銀支持逾8200個內房項目合理融資 多隻內房股升逾一成

破產管理署：1月破產呈請753宗 按年增50%

路透社：日央行仍有望在未來幾個月內結束負利率

內地支付寶港初一至四 港交易筆數較2019年升45%

半日沽空金額增15% 盈富沽空增47倍

恒指半日升297點 升穿50天線 科指升2.6% 10天線升穿20天線