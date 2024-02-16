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匯控據報加強參與恒生風險管理 恒生：有堅實風險管理機制確保營運穩健

路透社引述消息指，匯控計劃加強恒生（0011）的風險管理，以應對中國內地經濟放緩和房地產問題，帶來潛在的壞賬增加憂慮。恒生高級管理層將會更密切地，與匯控亞太區的風險管理部門，在企業、零售、財富管理和私人銀行部門更密切地合作，

消息人士指，匯控計劃其亞太區風險管理部門，將與恒生分享專業知識和實踐經驗，計劃仍在討論中，很可能在今年實施。新措施下，恒生高層將定期參加匯控亞太區的風險管理會議，討論具體業務問題和關鍵市場發展。

另外，兩行亦會分享亞洲主要市場相關的監管和其他發展，對香港業務的相關影響。消息人士指，銀行對日益嚴峻的經濟挑戰和快速的監管變化，使得該行業務集中於有限地區，必需有能力獲得更廣泛了解，做法對匯控和恒生都是雙贏。

恒生回覆查詢時，表示不評論市場揣測，該行一直貫徹強健的風險管理文化，並有堅實的風險管理機制以確保營運穩健。匯控則回應路透，明白重視風險文化的重要性，積極風險管理有助於該行實現策略，服務客戶和社區，並安全地發展業務。匯控集團成員將受益於集團的優勢。

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