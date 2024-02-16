至於訪澳的香港旅客方面，根據有關數據顯示，在初一至初六亦錄得訪客數目達19.05萬人次，日均訪客達3.17萬人次。扣除內地及香港客源，餘下海外遊客佔5.59萬人次。另根據澳門傳媒引述治安警數據進一步顯示，今日年初七截至早上11時，進一步錄得近5.7萬人次旅客入境，出境則有1.9萬人次。

澳門經濟學會發表最新數據，按當前新春形勢來看，春節期間的多項經濟景氣指標數據將超過去年10月黃金周，預計2月份博彩毛收入或可重回200億澳門元水平。其又指，國際環境仍異常複雜，內地消費市場和國際投資者情緒尚未穩定，內地消費者信心指數、博企股價表現仍停留在「低迷」等級。經綜合分析及推算，去年十二月及今年一月澳門經濟景氣指數均為6.3分，屬「穩定」等級。

濠賭股今日跟隨大市普遍上升，升幅最多是金沙中國（1928），全日升4.93%；澳門博彩（0880）次之，亦升2.83%。

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