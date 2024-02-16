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澳門新春檔期首六天訪客破百萬大關

澳門旅遊局局長文綺華日前調高農曆年檔期訪澳旅客至過百萬人次不久，根據該局最新數據顯示，今年初一至初六共6天共錄得近107.61萬人次訪澳，日均訪客達17.93萬人次。當中來自內地的訪客82.97萬人次，日均達13.83萬人次。在今次檔期中，年初三即2月12日錄得最多訪澳旅客，當日全日訪澳遊客高達21.75萬人次。

至於訪澳的香港旅客方面，根據有關數據顯示，在初一至初六亦錄得訪客數目達19.05萬人次，日均訪客達3.17萬人次。扣除內地及香港客源，餘下海外遊客佔5.59萬人次。另根據澳門傳媒引述治安警數據進一步顯示，今日年初七截至早上11時，進一步錄得近5.7萬人次旅客入境，出境則有1.9萬人次。 

澳門經濟學會發表最新數據，按當前新春形勢來看，春節期間的多項經濟景氣指標數據將超過去年10月黃金周，預計2月份博彩毛收入或可重回200億澳門元水平。其又指，國際環境仍異常複雜，內地消費市場和國際投資者情緒尚未穩定，內地消費者信心指數、博企股價表現仍停留在「低迷」等級。經綜合分析及推算，去年十二月及今年一月澳門經濟景氣指數均為6.3分，屬「穩定」等級。

濠賭股今日跟隨大市普遍上升，升幅最多是金沙中國（1928），全日升4.93%；澳門博彩（0880）次之，亦升2.83%。

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