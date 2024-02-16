Diane Jurgens曾擔任通用汽車（美：GM）多個高管職位，以及擔任華特迪士尼公司（美：DIS）的執行副總裁兼首席信息官；於2012年至2015年間，曾任上海安吉星信息服務的總裁兼董事總經理；於2015年至2020年間，曾擔任跨國礦業及金屬公司必和必拓（澳：BHP）的首席技術官。

根據董事薪酬政策，Diane Jurgens擔任獨立非執行董事的董事袍金為每年11.5萬英鎊，而擔任企業文化與可持續發展委員會成員將會收取額外每年3.5萬英鎊的酬金。

渣打亦宣布，獨立非執行董事Gay Huey Evans及唐家成將退任董事會成員，她服務董事會9年，將於本月29日退出董事會，並不再擔任董事會風險委員會成員；唐家成則服務董事會5年，將於今年5月9日退出董事會，並不再擔任審核委員會及董事會風險委員會成員。

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