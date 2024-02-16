集團主席羅伯特‧戈德斯坦表示，近日集團宣布在倫敦人增加12億美元投資，預期將於2025年初大致完成，藉此提升澳門倫敦人旅客的顧客體驗。集團現時手持流動現金13.6億美元，另其手上SCL信貸融資可供動用的借款額24.9億美元，足夠支持其持續經營業務。

截至去年底，集團錄得淨收益按年增長3.07倍至65.34億美元，當中受惠於訪客量增加，娛樂場佔淨收益48.41億美元，按年增長4.11倍。旗下五大渡假村及渡輪業務全部於期內錄得正數EBITDA，當中威尼斯人的EBITDA高達10.54億美元。在疫情期間持續錄得正數EBITDA的百利宮，EBITDA更按年大增2.8倍，賺3.08億美元。渡輪及其他業務的EBITDA亦達1900萬美元。

期內金沙中國的融資淨成本按年增加19.8%，達到5.32億美元，加權平均利率則上升0.4個百分點至5.4%。整體經營業務未有如去年般出現淨流出，反而恢復淨流入22.93億美元。期內用於澳門倫敦人、威尼斯人、百利宮，及巴黎人和金沙的資本開支分別達1.31億美元、7100萬美元、1500萬美元及1400萬美元。

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