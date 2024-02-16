文章日期：2024年2月16日 19:39
中國環境資源（01130）計劃以每股4仙配售最多約4億股新股予不少於6名獨立承配人，集資約1630萬元，並與配售代理結好證券訂配售協議。
該集團指，每股配售價比今天收市價4.3仙折讓約7%，新股佔擴大後股本約16.7%，擬把集資得來的款項用於還債以減輕利息負擔。
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