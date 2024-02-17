攜程指，國內景區門票訂單按年增逾60%，境外景區門票訂單較2019年增逾1.3倍，跨省遊訂單佔57%，本地遊訂單佔24%。攜程租車指，國內租車自駕訂單量按年增近一倍，較2019年春節更增逾4倍，人均租車花費按年升20%，海外租車訂單量按年升逾20倍。途牛（美:TOUR）統計顯示，家庭出遊成主流，3至4人或5至6人出遊人次分佔37%和24%，選擇4天或5天的出遊的人次分佔21%和17%，近11%遊客選擇短途一日遊。

阿里巴巴（9988）旗下旅遊服務平台飛豬披露，國內遊預訂量大幅超越2019年同期，按年比較，中長線遊升逾3倍，自由行平均旅行日數升30%，出境遊預訂量升近10倍。同程旅行（0780）指，內地小眾目的地旅遊消費漲，其中淄博旅遊熱度上漲約1.4倍，威海、喀什和迪慶等城市熱度均漲逾1倍，國內熱門城市機票、火車票及酒店預訂按年升逾三成。