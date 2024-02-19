個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.07%，折合報288.69元；阿里巴巴（9988）跌1.01%，折合報72.26元；美團（3690）跌0.15%，折合報74.54元；匯控（0005）升1.81%，折合報63.07元；建行（0939）跌0.08%，折合報4.72元。

道期現升0.067%；標期現升0.1%；納期現升0.23%。日本東證指數現升0.06%；韓國KOSPI指數現升1.15%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.23%。

VIX指數隔晚升1.64%或0.23點，報14.24點。

紐油現跌0.12%或0.09美元，報79.09美元；布油現跌0.32%或0.26美元，報83.2美元；金價現升0.19%或4.01美元，報2017.6美元；LME 銅期貨隔晚升2.1%或175美元，報8489美元。比特幣現升0.55%或290.34美元，報52162.83美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.2792厘。

今日焦點股份可留意：

京東（9618）據報考慮收購英國電子產品零售商Currys。

多間公司最快今日公布業績，包括，法拉帝（9638）、長城環亞控股（0583）、朗廷－ＳＳ（1270）、金界控股（3918）。

先聲藥業（2096）盈警料去年盈利倒退最多26%。

招商證券（6099）盈喜料去年多賺8.4%。

比亞迪（1211）：今年及往後將推出多款高端豪華車。

雷軍：小米（1810）北京昌平智能工廠今日正式落成投產，年產千萬台旗艦手機。

小鵬汽車（9868）：3年内規劃新品或改款30款車。

攜程（9961）：內地春節國內遊、出境遊和入境遊訂單超越2019年同期水平。

外電：中國恒大（3333）清盤人或向前核數師羅兵咸提訴訟。

建行（0939）據報已對接逾2000個內房「白名單」項目。

中國環境資源（1130）折讓7%發新股集資1630萬元。

現代牧業（1117）發盈警，料去年盈利跌最少66%。

金沙中國（1928）2023年度扭虧，賺54億元。

政府委陳健波及任景信任港交所（0388）董事，接替史美倫及洪丕正。

恒指成份股不變，國指納入聯通（0762）踢走中升（0881）。科指納入同程旅行（0780），剔除萬國數據（0968）

匯控（0005）據報加強參與恒生風險管理，恒生（0011）：有堅實風險管理機制確保營運穩健。

渣打（2888）委任Diane Jurgens為獨立非執行董事，3月生效。

捷榮國際（2119）：派特別息每股13.87仙。

Dynam（6889）大股東家族成員佐藤茂洋轉贈900萬股予子女。

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