恒指今早低開5點或0.04%，報16334點，大市成交金額21億元；國指今早低開16點或0.31%，報5541點。恒生科技指數開市報3320點，跌0.68%。非必需消費品、通訊服務、信息技術、地產股推低大市。上升股份比例為7.16%，下跌為7.67%，無升跌為85.15%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌23隻升，36隻下跌，23隻無升跌。海底撈（6862）升1.41%，報14.4元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌2.21%，報24.35元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，21隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報25.8元，升5.52%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報6.73元，跌4.67%。
恒指續高於50天線(16144.53點)。科指續高於10天線(3189.68點)、20天線(3168.13點)。
京東（9618）據報考慮收購英國電子產品零售商Currys。開市報93.85元，跌1.98%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，法拉帝（9638）開市報26元，無升跌。長城環亞控股（0583）無成交，報0.275元。朗廷－ＳＳ（1270）無成交，報0.65元。金界控股（3918）開市報3.05元，跌0.97%。
先聲藥業（2096）盈警料去年盈利倒退最多26%。開市報5.52元，無升跌。
招商證券（6099）盈喜料去年多賺8.4%。開市報6元，無升跌。
比亞迪（1211）：今年及往後將推出多款高端豪華車。開市報190元，無升跌。
雷軍：小米（1810）北京昌平智能工廠今日正式落成投產，年產千萬台旗艦手機。開市報13.4元，跌0.15%。
小鵬汽車（9868）：3年内規劃新品或改款30款車。開市報37.4元，跌0.27%。
攜程（9961）：內地春節國內遊、出境遊和入境遊訂單超越2019年同期水平。開市報325元，無升跌。
外電：中國恒大（3333）清盤人或向前核數師羅兵咸提訴訟。停牌。
建行（0939）據報已對接逾2000個內房「白名單」項目。開市報4.71元，跌0.21%。
中國環境資源（1130）折讓7%發新股集資1630萬元。開市報0.049元，升13.95%。
現代牧業（1117）發盈警，料去年盈利跌最少66%。開市報0.7元，無升跌。
金沙中國（1928）2023年度扭虧，賺54億元。開市報24.45元，跌0.2%。
政府委陳健波及任景信任港交所（0388）董事，接替史美倫及洪丕正。開市報252元，升0.08%。
恒指成份股不變，國指納入聯通（0762）開市報5.43元，升1.12%；踢走中升（0881）。開市報14.04元，跌0.28%。科指納入同程旅行（0780）開市報18.12元，升3.54%；剔出的剔出的萬國數據（9698）開市報6.73元，跌4.67%。
匯控（0005）據報加強參與恒生風險管理開市報62.5元，升0.89%。恒生（0011）：有堅實風險管理機制確保營運穩健。開市報82.8元，跌0.12%。
渣打（2888）委任Diane Jurgens為獨立非執行董事，3月生效。無成交，報58.45元。
捷榮國際（2119）：派特別息每股13.87仙。開市報0.76元，升11.76%。
Dynam（6889）大股東家族成員佐藤茂洋轉贈900萬股予子女。無成交，報4.01元。
破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見5.62元，開市報5.62元，升10.2%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見20.7元，開市報20.7元，升1.87%；天立教育（1773）創52周高，見3.98元，開市報3.98元，升1.79%；九龍倉集團（0004）創52周高，見26.45元，開市報26.45元，升0.57%；南戈壁（1878）創52周高，見5.12元，開市報5.12元，升2.4%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.98元，開市報6.98元，無升跌；天立國際控股（1773）創52周高，見3.98元，開市報3.98元，升1.79%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.45元，開市報3.45元，無升跌；FAST RETAIL-DRS（6288）創52周高，見22.5元，開市報22.5元，無升跌；雅居投資控股（8426）創52周高，見0.345元，開市報0.345元，升1.47%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.945元，開市報7.91元，跌0.06%。
2隻股份創上市新低，包括原生態牧業（1431）低見0.092元，開市報0.092元，跌14.81%；澳亞集團（2425）低見1.26元，開市報1.26元，跌6.67%。
異動股
上升異動股，包括，靛藍星（8373）開市報0.13元，升94.03%；中國環境資源（1130）開市報0.049元，升13.95%；北京燃氣藍天（6828）開市報0.044元，升12.82%；環能國際（1102）開市報0.107元，升12.63%；彩生活（1778）開市報0.28元，升12.45%；捷榮國際（2119）開市報0.76元，升11.76%；中環新能源（1735）創上市新高，見5.62元，開市報5.62元，升10.2%；中證國際（0943）開市報0.011元，升10%；一元宇宙（1616）開市報0.024元，升9.09%。
下跌異動股，包括，原生態牧業（1431）創上市新低，見0.092元，開市報0.092元，跌14.81%；聯合能源集團（0467）開市報0.495元，跌13.16%；潤中國際控股（0202）開市報0.111元，跌7.5%；星空華文（6698）開市報6.35元，跌6.89%；澳亞集團（2425）創上市新低，見1.26元，開市報1.26元，跌6.67%；微創機器人－Ｂ（2252）開市報12.62元，跌6.52%；美捷滙控股（1389）開市報0.174元，跌5.95%；滙力資源（1303）開市報0.32元，跌5.88%；金力永磁（6680）開市報6.9元，跌5.61%；開拓藥業－Ｂ（9939）開市報1.56元，跌5.45%。
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