恒指今早低開5點或0.04%，報16334點，大市成交金額21億元；國指今早低開16點或0.31%，報5541點。恒生科技指數開市報3320點，跌0.68%。非必需消費品、通訊服務、信息技術、地產股推低大市。上升股份比例為7.16%，下跌為7.67%，無升跌為85.15%。