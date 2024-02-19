港元現報7.8209元升值11點子，曾升值最多2點子，報7.8218元，亦曾升值最多16點子，報7.8204元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升71.41點子至4.90226%，是2月9日後最高；1星期HIBOR跌5.74點子至4.46958%；2星期HIBOR跌3.23點子至4.49685%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.07點子至4.6828%；6個月期HIBOR跌0.14點子至4.7003%；12個月期HIBOR升0.18點子至4.76018%。

美元指數現報104.21貶值0.065點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43033%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8586%，終止連續5日收窄，利差是2024年2月14日後最闊，當日差距為-0.8914%。

對上一次終止連續5日收窄，是2024年2月08日，當日利差報-0.9081%。

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