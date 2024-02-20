第一資本金融持有人將擁有合併後公司約60%的股份，Discover持有人將持有約40%的合併後股份。交易完成後，Discover董事會的三名成員將加入第一資本金融董事會。預計交易將在2024年末或2025年初完成。

Centerview Partners是第一資本金融的財務顧問；PJT Partners和摩根士丹利擔任Discover的財務顧問。

第一資本金融主席、CEO兼創辦人Richard Fairbank表示，「從第一資本成立之日起，我們就致力於建立一家以現代技術為動力的支付和銀行公司。 我們對 Discover 的收購是一次難得的機會，可以將兩家具有互補能力和特許經營權的非常成功的公司結合在一起，並建立一個可以與最大的支付網絡和支付公司競爭的支付網絡」。

Richard Fairbank表示，「透過這次合併，我們正在創造一家處於特殊有利位置的公司，隨著技術不斷改變支付和銀行市場，為消費者、小型企業、商人和股東創造巨大的價值」。

Discover CEO兼總裁Michael Rhodes 表示，「與第一資本的交易將兩個強大的品牌結合在一起，增強了加速增長的能力，並為我們的股東實現價值最大化，使他們能夠分享合併後公司的巨大優勢」。「這項協議強調了我們業務的實力，也是對 Discover 員工辛勤工作的證明。我們期待作為第一資本大家庭的一員擁有光明的未來，並為我們的忠實客戶提供更多的機會」。

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